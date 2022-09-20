Из-за аварии на сетях казанского «Водоканала» жители дома по ул. Гагарина третьи сутки остаются без воды

Фото: от читателя

В Казани произошла очередная авария на сетях МУП «Водоканал». Из-за нее дом №28б по ул. Гагарина третьи сутки остается без воды, рассказала «Реальному времени» местная жительница.

Авария произошла по ул. Королева. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники «Водоканала». Сроки устранения проблемы неизвестны. В аварийно-диспетчерской службе предприятия заявили, что надеются, что аварию устранят сегодня.

Как сообщили в администрации Кировского и Московского районов Казани, без воды также остаются дома по ул. Академика Королева, 8, 19, по ул. Декабристов, 178а и проспекту Ибрагимова, 12. Цистерна с водой для нужд жителей находится возле школы по ул. Академика Королева, 3.

По информации администрации Кировского и Московского районов Казани, работы должны завершить к утру 21 сентября. Сегодня специалисты планируют пробурить и заменить 105 погонных метров трубопровода. Работы осложнены сильным поступлением грунтовых вод.

В этом же месяце из-за ветхости сетей «Водоканала» произошла авария в Ново-Савиновском районе города. К устранению чрезвычайного происшествия привлекли собственные силы предприятия, а также подрядные специализированные организации — 20 специалистов и более 10 единиц спецтехники.

Фото: мэрия Казани

Одновременно с этим в Ново-Савиновском районе Казани затопило канализационными водами перекресток проспекта Ямашева и Адоратского. В аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» заявили, что авария серьезная, а сроки ее устранения назвать не смогли.

До этого, 10 сентября, в столице Татарстана напротив магазина «Леруа Мерлен» на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской прямо из-под крышки канализационного люка образовался «фонтан». Он затопил не только дорогу, но и подвалы сразу нескольких домов на Чистопольской и Четаева.



Ситуацию с сетями «Водоканала» на этой неделе прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин. Он заявил, что они «изношены хуже ржавого дуршлага», и в очередной раз указал на необходимость федеральной программы по замене сетей.

— Мы очень сильно отстаем. Казалось бы, знаем проблему. Но одного нашего знания и желания мало! Только на северный коллектор нужны 6 млрд рублей. Где взять эти деньги? Хотя Казань собирает по 175 млрд рублей налогов. Просим вернуть нам эти средства на программы по ремонту сетей, — пожаловался на «деловом понедельнике» казанский мэр.

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Татьяна Демина