В Кировском районе Казани временно отключат водоснабжение

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Кировском районе Казани планируется временное отключение воды. Это связано с проведением работ по замене запорной арматуры РЧВ на водозаборе «32 Военный городок», сообщили в «Водоканале».

Воды не будет в домах по следующим адресам: 32 Военный городок, дома №3, №33, №78, №173, №175, №179, №181, №182, №5, №32а, №105, №108, №157.

Отключение водоснабжения планируется 22 июня с 9.00 до 24.00.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам. Их принимают по телефону: +7(843)231-62-60.

Напомним, жители казанского ЖК «Салават купере» на 2 недели останутся без горячей воды. Как сообщает администрация Кировского и Московского районов города, ее не будет с 14 по 26 июня.

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Елизавета Пуншева