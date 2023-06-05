Казанский «Водоканал» заявил о 7 новых провалах на третьем Северном коллекторе

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В Казани с начала 2022 года на третьем Северном коллекторе произошло дополнительно семь новых провалов. Об этом рассказал заместитель директора МУП «Водоканал» Марат Салахов на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Провалы на коллекторе произошли в районе ул. Бондаренко, проспекта Ямашева и «Татнефть Арены», уточнил он. Кроме того, в процессе реконструкции объекта специалисты обнаружили большое количество скрытых разрушений сводов трубопровода.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Напомним, реконструкция третьего Северного коллектора в Ново-Савиновском районе Казани, стартовавшая в феврале прошлого года, должна завершиться до конца 2023 года. Его общая протяженность — 8 км, из которых 4,7 км — ветхие. Он проложен от улицы Гаврилова до ул. Несмелова.



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Татьяна Демина