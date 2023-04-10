На казанских сетях водоотведения выросло число аварий

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В первом квартале 2023 года в Казани на сетях водоотведения зарегистрировали 76 провалов — на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

В частности, в начале года по ул. Чистопольской, 38 случился еще один провал на третьем Северном коллекторе, реконструкция которого стартовала в феврале прошлого года. Десять аварий случилось по ул. Химической и Тэцевской, пять — по ул. Дубравной, две — на ул. Братьев Касимовых, и один — по ул. Технической и Тульской.

Из 79 провалов в Казани к сегодняшнему дню устранены 42. На остальных 37 участках аварийные работы продолжаются.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, за 2022 год на сетях водоснабжения Казани год произошло 1 174 аварии — на 250 меньше, чем в 2021-м. В 590 случаях водоснабжение пришлось приостанавливать на срок от одного до восьми часов, в 285 — от 8 до 16 часов.

Аварий на сетях канализации за прошлый год в Казани зарегистрировали 156 — на 20 больше, чем в 2021 году. Протяженность ветхих сетей увеличилась до 773 км.

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Татьяна Демина