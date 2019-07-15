Госзакупки: «Узгэреш жиле» в Нью-Йорке, VIP-салон для Ми-8 и еще одна снегоплавильня

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Михаил Козловский

1. VIP-салон для Ми-8 за 90 миллионов

Казанский вертолетный завод собирается создать комфортный салон для одного из своих вертолетов. Предприятие заплатит 90 млн рублей за разработку дизайн-проекта, изготовление и поставку интерьера пассажирского салона повышенной комфортности. О закупке у единственного поставщика стало известно 10 июля — имя этого поставщика не раскрывается, в сканированной копии договора название не указано.

Согласно этому договору, VIP-салон понадобится для вертолета Ми-8МТВ1. В состав комплекта входят, к примеру, 4 кресла повышенной комфортности, столько же двухместных кресел, два комплекта раскладных столов, модуль туалета, буфет и гардероб, мультимедиа-система с 9 ЖК-мониторами. Кресла повышенной комфортности должны быть обиты натуральной кожей, панели вертолета — искусственной кожей, поверхности столов, буфета, гардероба, туалета — натуральным шпоном. У салона предполагается компоновка на 12 мест.

2. «Узгэреш жиле» в Нью-Йорке

Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля заплатит 15,4 млн за организацию фестиваля татарской песни «Узгэреш жиле» в нью-йоркском «Карнеги-Холле». Соответствующие планы озвучивались еще в сентябре. Исполнителем заказа стала компания Maestro Artist Management Inc., президент и продюсер которой — Мария Шкловер, а вице-президент и арт-директор — Ирина Шабшис. Отметим, что Мария Шкловер часто фигурирует в качестве организатора мероприятий, связанных с российскими культурными событиями в США: в декабре 2018 года, например, она организовывала неделю российского кино в Нью-Йорке, за год до этого — показ фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Узгэреш жиле» должен пройти с 15 по 19 января 2020 года. В нем примут участие 20 исполнителей, среди них — Алина Шайгарданова, Ильгиз Шайхразиев, Ксения Коробкова, Максуд Юлдашев, Юлия Гарифуллина. Помимо прочего, от Maestro Artist Management потребуется обеспечить проживание исполнителей, выполнить их райдер, обеспечить продвижение и техническое обеспечение фестиваля.

Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля заплатит 15,4 млн за организацию фестиваля татарской песни «Узгэреш жиле» в нью-йоркском «Карнеги-Холле». Фото newyorkcity.ru

3. Фестиваль средневекового боя в Болгаре

ГБУ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» планирует заплатить 8,5 млн рублей за проведение фестиваля средневекового боя «Великий Болгар». Информация о закупке появилась 8 июля. Заявки на участие принимаются до 16 июля, а аукцион состоится через день после этого, 17 июля. Закупку профинансируют из бюджета Татарстана.

В рамках фестиваля должно быть не менее восьми тематических площадок: палаточный лагерь, арена (ристалище), ярмарка средневековых ремесел, площадка мастер-классов и ярмарки народно-художественных промыслов, гастрономическая зона, площадка для проведения концертной программы и мастер-классов по средневековым танцам, площадка «исторический лагерь», а также охраняемая стоянка и санитарная зона. Площадка должна быть предназначена не менее чем для 300 участников. Длительность работы лагеря составит не менее пяти дней. Площадка должна быть готова не позднее 8 августа.

4. Набережная в Муслюмово за 8 миллионов

Исполком Муслюмовского сельского поселения собирается выделить 7,8 млн рублей из своего бюджета на благоустройство набережной реки Ик. Информация об этом появилась 8 июля. Заявки принимаются до 16 июля, а аукцион состоится 17 июля.

В рамках работ должны быть устроены несколько видов тротуара (шириной в 3 метра, 2 метра, 1,8 метра, 1,5 метра), а также стоянка велотрека. Набережная должна быть готова до 15 сентября. Гарантия на работы составит два года с даты подписания актов приема-передачи выполненных работ. Напомним, в июле 2017 года УФАС признал исполком района нарушителем антимонопольного законодательства при благоустройстве набережной.

Исполком Муслюмовского сельского поселения собирается выделить 7,8 млн рублей из своего бюджета на благоустройство набережной реки Ик. Фото prav.tatarstan.ru

5. Год обслуживания автобусами для «Иннополиса»

Особая экономическая зона «Иннополис» планирует потратить 7,1 млн рублей на фрахтование транспортных средств — автобусов. Информация о запросе коммерческих условий появилась на портале госзакупок 9 июля. Заявки можно подать до 17 июля.

Судя по документации, речь идет об автобусных перевозках по маршруту Казань — Иннополис. Автобусы должны быть туристического или междугородного класса, вместимостью не менее 43 человек и не ранее 2014 года выпуска. В автобусах должны быть кондиционеры, откидывающиеся кресла, отдельное освещение для каждого пассажирского места. Всего потребуется совершить 1 460 рейсов — по два рейса в день для каждого из двух автобусов — в течение года. Каждый рейс будет стоить 4 860 рублей — год назад стоимость рейса составляла 5 015 рублей.

Первый маршрут будет от улицы Достоевского до АДЦ имени Попова в Иннополисе через Театр кукол, станции метро Кремлевская и Козья Слобода, улицу Фрунзе и Кировское кольцо. Второй маршрут будет проходить от станции метро Проспект Победы через улицу Минскую, Губкина, Адоратского, Амирхана, Парк Победы, станцию метро Яшьлек.

6. Досмотровая установка для аэропорта Казани

Казанский аэропорт планирует купить рентгенотелевизионную досмотровую установку по цене 6 млн рублей. Информация о закупке была обнародована 11 июля, заявки принимаются с 12 по 19 июля. Итоги подведут 22 июля.

Устройство должно соответствовать всем действующим радиационным и медицинским нормам. Генератор в устройстве будет напряжением в 160 кВ, масса составит не менее тонны. Максимальные размеры досматриваемого объекта будут не менее чем метр на метр. Установка должны быть поставлена и смонтирована не позднее чем через 130 дней со дня заключения контракта.

Казанский «Водоканал» готовится заплатить 5,5 млн за проектно-изыскательные работы по строительству снегоплавильной установки на улице Аделя Кутуя. Фото mediasole.ru

7. Разработать новую снегоплавильню в Казани

Казанский «Водоканал» готовится заплатить 5,5 млн за проектно-изыскательные работы по строительству снегоплавильной установки на улице Аделя Кутуя. Об аукционе стало известно 10 июля, заявки будут приниматься до 26 июля. Итоги закупки подведут 2 августа.

Проектная документация должна быть разработана в течение 3 месяцев, положительное заключение госэкспертизы получено в течение 4 месяцев, рабочая документация разработана до 31 мая 2020 года. Производительность снегоплавильной установки должна составлять 3,6 тысяч кубометров в сутки, площадь участка составит 1,5 га.

8. Мультимедийное оборудование для театра кукол

Тем временем казанский театр кукол «Экият» планирует купить цифровое инсталляционное мультимедийное оборудование на общую сумму в 4,44 млн рублей. Об этом стало известно 5 июля, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 июля, а аукцион состоится 16 июля. Закупку профинансируют из федерального бюджета.

Поставка должна быть осуществлена в течение 20 дней с момента заключения контракта. В состав оборудования войдут «вращающиеся головы», ультрафиолетовые светильники, светодиодные линейные светильники, многолучевые приоры, микрофоны, цифровой микшер, вокальные процессоры, акустика и сабвуфер.

Казанский театр кукол «Экият» планирует купить цифровое инсталляционное мультимедийное оборудование на общую сумму в 4,44 млн рублей. Фото mospuppets.ru

9. Компьютеры по 237 тысяч для «Татинвестгражданпроекта»

«Татинвестгражданпроект» собирается обновить свое оборудование. 10 июля государственное унитарное предприятие объявило, что купит 11 компьютеров-рабочих станций на общую сумму в 2,6 млн рублей. Заявки будут приниматься до 26 июля, а итоги закупки подведут 30 июля.

Все 11 компьютеров будут одинаковыми — с процессором Intel Core i7 9700K, двумя жесткими дисками — на 1 и 2 терабайта, а также SSD на 250 Гб, четырьмя модулями оперативной памяти по 16 Гб, видеокартой GeForce GTX 1070 с памятью на 8 Гб, двумя мониторами Iiyama с IPS-матрицей, диагональю в 24 дюйма. В комплекте также должны идти источники бесперебойного питания, права на использование Windows 10 Pro, Microsoft Office Home and Business 2019. Стоимость каждого комплекта составит около 237 тысяч рублей.

10. 1,6 миллиона на поездку делегации Татарстана на «Территорию смыслов»

Министерство по делам молодежи Татарстана готово заплатить 1,6 млн рублей за участие делегации Татарстана во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Соответствующий тендер был объявлен 9 июля, заявки принимаются до 17 июля. Сам аукцион состоится 19 июля. Финансирование будет осуществлено из бюджета региона.

Форум состоится в августе 2019 года на озере Сенеж Солнечногорского района Московской области. От подрядчика потребуется подготовить делегацию для участия, обеспечить ее 12 автобусами до места проведения форума, предоставить экипировку (футболки-поло, головные уборы, рюкзаки-мешки), организовать рекламу заявочной кампании, подготовить раздаточный материал, организовать культурно-презентационную программу, администрировать обеспечение во время подготовки и участия в форуме.