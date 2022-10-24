Казанский «Водоканал» потратит 1,65 миллиона рублей на талоны приема и сдачи снега на снегоплавильные пункты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанское МУП «Водоканал» планирует потратить 1,65 миллиона рублей на поставку печатной продукции. Как выяснило «Реальное время», речь идет о талонах приема и сдачи снега на снегоплавильные пункты.

Всего «Водоканал» хочет получить 190 тысяч талонов. Таким образом, стоимость одного экземпляра оценивается почти в 9 рублей.

Речь идет о 27 тысячах светло-зеленых или пастельно-бирюзовых талонов «приема/сдачи снега на снегоплавильный пункт ул. Портовой, сезон 2023 г.». На основном ракурсе визуализируется логотип «Водоканала» с гильошем.

В таких же оттенках предприятие заказывает 13 тысяч талонов приема/сдачи снега на снегоплавильный пункт по ул. Аделя Кутуя, а также 38 тысяч экземпляров для аналогичного объекта на проспекте Победы и 10 тысяч штук для пункта на ул. Васильченко. Еще 17 тысяч светло-зеленых или пастельно-бирюзовых талонов заказываются для снегоплавильного пункта на улице Воровского, столько же — для объекта на ул. Тульской.

28 тысяч талонов нужны «Водоканалу» для снегоплавильного пункта по ул. Несмелова. Также предприятие получит 30 тысяч талонов «приема/сдачи ХБС, сезон 2023 г.» и 10 тысяч талонов на воду.

Фото: kzn (архив)

Финансирование поставки талонов «Водоканал» осуществляет из собственных средств. Поставка должна осуществляться в несколько этапов, с момента подачи заявки, любыми средствами связи в течение 15 дней. Число заявок не должно превышать четырех на весь период действия договора.

Напомним, в Казани планируют протестировать систему отслеживания завозимого на снегоплавильные пункты снега. На случай реализации плана «Буран» или сверхнормативных снегопадов дополнительно согласуют 10 мест временного складирования снега.

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Татьяна Демина