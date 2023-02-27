Рустам Минниханов указал на недоработку казанского «Водоканала» по инвестпрограмме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание, что казанский МУП «Водоканал» в 2022 году не смог полностью выполнить инвестиционную программу. Проконтролировать этот вопрос он поручил мэру Казани Ильсуру Метшину.

— Еще одна тема — это состояние и аварии на объектах водоснабжения и водоотведения. Здесь тоже есть вопросы, связанные с инвестпрограммой МУП «Водоканал». По прошлому году «Водоканал» принятые обязательства по инвестпрограмме не полностью реализовал. Ильсур Раисович, надо обратить внимание. Понятно, что, наверное, есть какие-то причины, но тем не менее...И эти вопросы должны быть на вашем контроле, — заявил Рустам Минниханов на XXI сессии Казгордумы IV созыва.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Казани за прошлый год выросла протяженность ветхих сетей водоснабжения. На сегодняшний день она составляет 1 089 км — на 29 км больше, чем в 2021 году. Протяженность ветхих сетей канализации в городе за год увеличилась на 29 км, до 773 км.



По данным «Водоканала», на сетях водоснабжения Казани за 2022 год произошло 1 174 аварии. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 250.



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Татьяна Демина