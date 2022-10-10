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Прокуратура Казани организовала проверку после провала грунта возле театра Камала

15:36, 10.10.2022 7
Прокуратура Казани организовала проверку после провала грунта возле театра Камала
Фото: realnoevremya.ru / Елизавета Пуншева

Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку по факту просадки грунта возле театра Камала. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел сегодня утром. 22-летняя девушка провалилась в яму и получила травму ног. Ей оказали медпомощь, после чего отпустили домой.

Фото: realnoevremya.ru / Елизавета Пуншева

Старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Михаил Желаев выехал на место происшествия. Прокуратура даст оценку работе муниципалитета в сфере ЖКХ и благоустройства, при наличии оснований примет меры реагирования. По факту инцидента процессуальную проверку также проводит полиция.

Казанский «Водоканал» уже пообещал устранить сегодняшний провал на тротуаре около театра имени Камала в «скором времени». Конкретных сроков устранения аварии там не назвали, но намекнули, что сегодня решить проблему не успеют.

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Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан Водоканал Казань

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 16:08
    Кошмар какой, а если бы кто провалился?
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    Анонимно 16:40
    так девушка провалилась. СТояла ждала зеленый сигнал светофора. и ушла под землю на три метра.
    Это что з а безобразие? Думаю первые лица города должны понести отвественность
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    Анонимно 16:52
    так провалилась, девушка.
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  • Анонимно 16:08
    Вот это дырень!
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  • Анонимно 16:09
    где-то пишут, что девушке 21, одно точно - грунтовые воды в Казани частенько размывают асфальт
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    Анонимно 16:39
    При чём здесь грунтовые воды?
    От грунтовых вод тоже есть защита.В казани.
    Нельзя чтобы в центре города человек проваливался в яму.
    Понимаете?? надо кой кого освобождать от работы
    Это что человек стоит и
    падает в яму?!
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    Анонимно 16:52
    Ни когда такого не было, и вот через дорогу опять.
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