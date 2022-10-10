Прокуратура Казани организовала проверку после провала грунта возле театра Камала

Фото: realnoevremya.ru / Елизавета Пуншева

Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку по факту просадки грунта возле театра Камала. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Инцидент произошел сегодня утром. 22-летняя девушка провалилась в яму и получила травму ног. Ей оказали медпомощь, после чего отпустили домой.

Фото: realnoevremya.ru / Елизавета Пуншева

Старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Михаил Желаев выехал на место происшествия. Прокуратура даст оценку работе муниципалитета в сфере ЖКХ и благоустройства, при наличии оснований примет меры реагирования. По факту инцидента процессуальную проверку также проводит полиция.

Казанский «Водоканал» уже пообещал устранить сегодняшний провал на тротуаре около театра имени Камала в «скором времени». Конкретных сроков устранения аварии там не назвали, но намекнули, что сегодня решить проблему не успеют.



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Татьяна Леухина