В Казани проведут проектно-изыскательские работы по реконструкции участка 3-го северного коллектора

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани планируют выполнить проектно-изыскательские работы по реконструкции участка третьего северного коллектора по ул. Чистопольской, 10/8, до пересечения с ул. Бондаренко. На эти цели МУП «Водоканал» готово потратить 4,2 миллиона рублей из собственных средств.

На выполнение проектно-изыскательских работ предприятие отводит шесть месяцев с момента подписания договора. Задание предусматривает проведение инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий, а также обмерных работ и обследования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, реконструкция третьего северного коллектора в Казани стартовала в начале этого года. Он проходит по Гаврилова, проспекту Ямашева, Амирхана, Чистопольской, Декабристов, Вахитова, до улицы Несмелова. Общая протяженность объекта — 8 км, из которых 4,7 км — аварийные.



— Этот коллектор при возрасте 37 лет, который еще не дослужил до своего нормативного 50-летнего срока, уже имеет износ 100%, что говорит о возможном ненадлежащем качестве используемых при строительстве материалов, а также воздействии агрессивной химической среды, возникшей при использовании современной бытовой техники. За последние десять лет на нем произошло 53 аварии, из них только за прошедшие два года 38, — рассказал в октябре гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

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Татьяна Демина