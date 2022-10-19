Из-за аварии на сетях «Водоканала» несколько домов Московского района Казани остались без воды

Из-за аварии на сетях МУП «Водоканала» по ул. Окольной, 17в несколько домов Московского района Казани остались без воды. Об этом сообщается пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.

До окончания ремонта отключена вода в домах по адресам:

ул. Бакалейная, 44, 46, 48;

ул. Восстания, 83, 93а;

ул. Окольная, 17а,17б, 17в.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне в Московском районе Казани ряд домов также остались без воды из-за аварии на сетях «Водоканала». Она отсутствовала по ул. Декабристов, 129, 131; ул. Тверской, 2, а также по ул. Энергетиков, 3, 5. Также 18 октября очередная авария на сетях водоснабжения произошла и в Вахитовском районе Казани на улице Академической.

В начале недели мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» заявил, что количество аварий на сетях «Водоканала» зашкаливает. При этом адресовать претензии из-за провалов на Третьем северном коллекторе он порекомендовал тем, кто его строил.

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Максим Кокунин