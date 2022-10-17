Казанский «Водоканал» потратит 47,9 миллиона на реконструкцию участка водопровода по ул. Халитова

Фото: telegram-канал администрации Кировского и Московского районов Казани

Казанское МУП «Водоканал» потратит 47,9 миллиона рублей на реконструкцию водопровода по улице Халитова, выяснило «Реальное время». Такую сумму вложат в участок от Сибирского тракта до улицы Коновалова.

Профинансирует реконструкцию водопровода по улице Халитова «Водоканал» из собственных средств. В выделяемую сумму включены расходы размещения заказа, стоимость оборудования и материалов, необходимых для работ, затраты на их транспортировку и разгрузку всех материалов. Также в нее входят транспортные расходы, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС.

Фото: realnoevremya.ru/Мария Горожанинова (архив)

В конце сентября «Реальное время» писало, что казанский «Водоканал» направит на реконструкцию водовода по ул. Толстого на участке от ул. Большой Красной до ул. Подлужной 13,4 миллиона рублей. Работы требуется выполнить в течение двух месяцев с момента заключения контракта.



Также «Водоканал» планирует направить на текущий ремонт верхнего бьефа и откосов Южной дамбы 1,78 миллиона рублей. Работы требуется завершить до 30 ноября 2022 года. Их необходимо выполнить, сохранив целостность прилегающих газонов, травяного покрытия и других зеленых насаждений.



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Татьяна Демина