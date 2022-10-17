Казанский «Водоканал» потратит 47,9 миллиона на реконструкцию участка водопровода по ул. Халитова
Казанское МУП «Водоканал» потратит 47,9 миллиона рублей на реконструкцию водопровода по улице Халитова, выяснило «Реальное время». Такую сумму вложат в участок от Сибирского тракта до улицы Коновалова.
Профинансирует реконструкцию водопровода по улице Халитова «Водоканал» из собственных средств. В выделяемую сумму включены расходы размещения заказа, стоимость оборудования и материалов, необходимых для работ, затраты на их транспортировку и разгрузку всех материалов. Также в нее входят транспортные расходы, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе НДС.
В конце сентября «Реальное время» писало, что казанский «Водоканал» направит на реконструкцию водовода по ул. Толстого на участке от ул. Большой Красной до ул. Подлужной 13,4 миллиона рублей. Работы требуется выполнить в течение двух месяцев с момента заключения контракта.
Также «Водоканал» планирует направить на текущий ремонт верхнего бьефа и откосов Южной дамбы 1,78 миллиона рублей. Работы требуется завершить до 30 ноября 2022 года. Их необходимо выполнить, сохранив целостность прилегающих газонов, травяного покрытия и других зеленых насаждений.
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