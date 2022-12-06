В Московском районе Казани произошла очередная авария на сетях «Водоканала» — без воды пять домов

Фото: МУП "Водоканал"

На улице Энергетиков, 12 в Московском районе Казани произошла авария на сетях МУП «Водоканал». В результате без воды остались пять домов.

Водоснабжение до окончания ремонтных работ отключено для домов № 8 и №12 по ул. Энергетиков. Без водоснабжения также здания №11а, №11б и №11в по ул. Шамиля Усманова.

Напомним, это не первая за декабрь авария на сетях «Водоканала» в Московском районе Казани. В начале месяца она произошла по улице Академика Королева, 4. Без воды в результате аварии оставались несколько домов на четырех улицах.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В июле зампред Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Римма Гарипова сообщила, что из 3 тыс. км сетей, которые обслуживает «Водоканал», 75% — ветхие. Многие находятся в аварийном состоянии.



С 2010 года в столице Татарстана на сетях водоснабжения произошло свыше 14 тысяч аварийных ситуаций по причине их износа. Общая потребность средств на восстановление инфраструктуры, по грубым оценкам, составляет порядка 65 миллиардов рублей. Из них только на замену сетей требуется около 40 миллиардов рублей.



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Татьяна Демина