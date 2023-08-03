В Вахитовском районе Казани из-за реконструкции водопровода отключат воду в некоторых домах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На следующей неделе в Вахитовском районе Казани в некоторых домах на время отключат воду в связи с реконструкцией водопровода. Об этом предупреждают в мэрии города со ссылкой на МУП «Водоканал».

Отключение водоснабжения запланировано на вторник, 8 августа. С 9.00 воды не будет в доме по ул. Большой Красной, 67, а также в зданиях по адресам:

ул. Кремлевская набережная, 33, 33/1, 33/2;

ул. Подлужная, 9, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 20, 21, 37, 40, 44, 46, 47, 49, 49, корп. 1, 2, 3; 50, 51, 52, 54б, 56, 57, 60, 62, 63, 63а, 64, 65, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67, корп.1; 72, 74, 78, 78 лит. а; 80;

ул. Поперечно-Подлужная, 4, 8, 8/1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 44а, 58;

ул. Толстого, 16, 16а, 18, 16, 31, 33, 39, 39, корп. 1; 41, 63.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Возобновить подачу воды планируется на следующий день — в среду, 9 августа, к 9.00. На время отключения водоснабжения по заявкам жителей могут разместить автоцистерны с водой.

В конце июля в Казани опубликовали график отключения горячей воды в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Это связано с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.



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Татьяна Демина