Казанский «Водоканал» направит на обслуживание и капремонт канализационных сетей 20 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Казанское МУП «Водоканал» готов направить на текущее обслуживание и капремонт канализационных сетей 20 млн рублей. Работы включают телеинспекционное обследование, чистку и промывку обслуживаемых участков.

Финансирование обслуживания и капремонта канализационных сетей в Казани «Водоканал» обеспечит из собственных средств. Работы требуется провести по заявке предприятия с момента подписания договора по 31 декабря 2023 года включительно.

Минимальный объем заявки — 5 метров. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение до трех заявок одновременно. К работам он должен приступать в течение трех часов с момента получения документа от «Водоканала». Завершить их требуется за сутки.



В проекте договора написано, что «Водоканал» освобождается от всех видов ответственности, если при работах подрядчик причинит ущерб третьим лицам, в том числе есть произойдет излив канализационных стоков на поверхность земли или затопление ими абонентов предприятия. Не будет нести казанское МУП в таком случае ответственность и за нарушение сроков производства работ.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Глубина заложения канализационных сетей достигает 8 метров, предупреждает «Водоканал». Прочистка должна проводиться с применением вакуумной и каналопромывочной машин. Цель работ, которые будут проводить поэтапно, от колодца до колодца, — восстановление пропускной способности и обеспечение доступа инспекционного оборудования к любой точке сечения на всей протяженности трубопроводной системы.

Напомним, казанский «Водоканал» планирует провести капитальный ремонт своих инженерных сетей, зданий и сооружений. На разработку проектной документации перед работами предприятие готово выделить 4,6 млн рублей.



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Татьяна Демина