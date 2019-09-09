Медосмотр сотрудников «Водоканала», ремонт освещения «Черного озера» и медстажировка в Европе

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Ринат Назметдинов

1. 616 миллионов на 4 километра дороги Казань — Шемордан

Главное региональное ведомство, отвечающее за дороги, — ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана» направит на реконструкцию трассы Казань — Шемордан сумму в 616 млн рублей. Об этом тендере стало известно 5 сентября. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 13 сентября, тогда же состоится и сам аукцион. Финансирование будет обеспечено из бюджета региона.

Работы должны быть выполнены в течение двух лет — до 15 октября 2021 года. Реконструкция затронет участок длиной в 4,5 километра в Пестречинском районе. Гарантия на земляное полотно составит 8 лет, на основание дорожной одежды — 6 лет, на нижний слой асфальта — 5 лет, а на верхний слой — 4 года. В 2019 году на работы выделят 65,1 млн рублей, в 2020 году — 250 млн рублей, в 2021 году — еще 300,3 млн рублей. В рамках заказа в том числе должны быть выкуплены семь участков сельскохозяйственных земель общей площадью в 233 тысячи кв. метров.



2. Спроектировать продолжение Большого Казанского кольца за 50 миллионов

Ожидаются новые дороги и в Казани. Все то же ведомство потратит на проектно-изыскательные работы по Большому Казанскому кольцу на участке от Борисковской до Технической сумму в 50 млн рублей. О тендере стало известно 4 сентября, заявки будут принимать до 26 сентября, а рассматривать их 1 октября.

Работы будут проводиться в рамках второго этапа строительства БКК на участке от Мидхата Булатова до Технической. Первый этап — 800-метровый участок от Булатова до Борисковской, напомним, обойдется бюджету в крупную сумму в 2,3 миллиарда из-за сложности ландшафта и необходимости проложить путь прямо через жилой массив с частными домами. Проектирование второго участка должно завершиться до 7 апреля 2020 года, его длина составит 1,2 километра. Строительство первого участка при этом должно завершиться 24 октября 2020 года.



Первый этап — 800-метровый участок от Булатова до Борисковской, напомним, обойдется бюджету в крупную сумму в 2,3 миллиарда. Фото Рината Назметдинова

3. Испытательная установка для КГЭУ отправится в Чебоксары

Казанский государственный энергетический университет купит испытательную установку за 15,2 млн рублей. Такая информация появилась 3 сентября, заявки можно подать до 11 числа, а итоги подведут 17 сентября. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Испытательная установка предназначена для испытаний габаритных изделий в рамках исполнения хозяйственного договора. В состав ее войдет ударная установка (состоящая из ударного стенда и пульта управления), анализатора спектра, ЖК-монитора, клавиатуры и манипулятора типа «трекбол», вибропреобразователя, демпфирующих прокладок, задвижек подвижного упора, соединительного кабеля, эквивалентов нагрузки на 335 и 750 кг, а также антивибрационной платформы. Интересно, что местом доставки указан город Чебоксары, проспект Яковлева, 5 — это адрес Чебоксарского электроаппаратного завода.



4. Медосмотр почти для двух тысяч сотрудников «Водоканала»

На периодический медосмотр своих сотрудников МУП «Водоканал» выделит сумму в 4,14 млн рублей. Об этом стало известно 2 сентября, заявки на участие будут принимать до 18 сентября, а итоги подведут 24-го числа.

Медосмотр должен проводиться в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора. Часы проведения медицинских осмотров — с 7.30 до 15 часов. Всего потребуется оказать 41 вид услуг — среди них, например, проверка цветоощущения для 226 человек, спирометрия для 898 человек, определение полей зрения для 229 человек. Помимо этого, для 1737 человек понадобятся консультации терапевта, психиатра, нарколога, профпатолога, у такого же количества людей возьмут клинические анализы крови и мочи, определят холестерин и глюкозу, проведут электрокардиографию.



Услуги должны быть оказаны в ведущих государственных медицинских центрах Германии и Нидерландов. Фото minzdrav.tatarstan.ru

5. Медицинская стажировка в Германии и Нидерландах для 18 человек

Министерство здравоохранения планирует заплатить 3,7 млн рублей за проведение стажировки по теме «Здравоохранение в Германии и Нидерландах: организация медицинского обслуживания и инновационные технологии в медицине». Закупку объявили 2 сентября, заявки будут принимать до 24-го числа, рассматривать их будут 30 сентября. Оплатят стажировку из бюджета Татарстана.

Услуги должны быть оказаны в ведущих государственных медицинских центрах Германии и Нидерландов, располагающих коечным фондом не менее 600 коек и имеющих эффективную инновационную инфраструктуру для повышения квалификации медицинских специалистов. Сроки оказания услуг — до 25 декабря 2019 года. Длительность обучения составит не менее 32 академических часов, по 7—8 часов в день. Занятия пройдут для 18 человек, за каждого заплатят по 208 тысяч рублей. От исполнителя потребуется в том числе обеспечить проезд до места проведения стажировки, организовать визовую поддержку и проживание, транспортное обслуживание в зарубежных странах. Всего в рамках стажировки будет восемь дисциплин — например, организация управления клиникой, управление реабилитационным центром, основные направления деятельности университетской клиники и другие.



6. Lexus для азнакаевского оператора по утилизации бытовых отходов

ООО «Полигон ТБО» из Азнакаево, принадлежащее Светлане Бахтиевой и занимающееся вывозом и утилизацией бытовых отходов, например, для Азнакаевской ЦРБ, заплатит 3,7 млн рублей за автомобиль Lexus RX300. Об этом стало известно 2 сентября. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — ООО «Альфа-Сервис Премиум», зарегистрированного в Уфе, на проспекте Салавата Юлаева. Компания принадлежит Рамилю и Рустему Габдинуровым, Рифу Латыпову, Альберту и Татьяне Сабировым.

Поставка должна быть осуществлена в течение семи календарных дней с момента оплаты. Как можно узнать из документации, срочная потребность в автомобиле возникла в связи с дорожно-транспортным происшествием, в которое попал автомобиль, являющийся единственным на балансе предприятия для передвижения руководителя и сотрудников. Отметим, что, согласно данным сайта производителя, стоимость автомобиля начинается от 2,7 млн рублей.



От подрядчика потребуется разобрать покрытия кровли и паро- и теплоизоляцию, демонтировать витражи и витрины, покрытия полов, плинтусы, тротуары, уплотнить грунт, изготовить металлические конструкции. Фото kgasu.ru

7. Ремонт входа в КГАСУ за 3 миллиона

Казанский государственный архитектурно-строительный университет планирует заплатить 3,2 млн рублей за ремонт входной группы корпуса №5. Информация о тендере появилась 5 сентября, заявки будут приниматься до 13 сентября, а итоги подведут 16-го числа.

От подрядчика потребуется разобрать покрытия кровли и паро- и теплоизоляцию, демонтировать витражи и витрины, покрытия полов, плинтусы, тротуары, уплотнить грунт, изготовить металлические конструкции. Также понадобятся бесшовные трубы, устройство опалубки, подстилающих и выравнивающих слоев оснований. Работы будут проводиться по адресу: Зеленая, 1. Работы потребуется выполнить в течение 20 дней. Напомним, почти год назад КГАСУ проводил отделочные работы в обеденном зале столовой за 3,9 миллиона.



8. Очистка берегов Куйбышевского водохранилища за 2 миллиона

Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству «СредВолгаВодХоз» заплатит 2,3 млн за очистку акватории и берегов Куйбышевского водохранилища в Татарстане. Тендер объявили 2 сентября, заявки принимаются до 11 сентября, а аукцион состоится 16-го числа. Оплатят закупку из федерального бюджета.

Работы будут проводиться в районе шести берегоукрепительных сооружений на территории региона: в Лаишево, Алексеевском, Верхнем Услоне, Нижнем Услоне, населенных пунктах Лебяжье и Светлая Поляна. Работы потребуется выполнить до 30 ноября 2019 года. Услуги оказываются в целях восстановления водного объекта, привлечения внимания к проблеме загрязнения акватории Куйбышевского водохранилища и прибрежной полосы, утилизации отходов, пропаганды экологического отдыха на природе.



Дирекция парков и скверов Казани планирует потратить 1,9 млн рублей на ремонт наружного освещения на территории парка «Черное озеро». Фото Максима Платонова

9. Ремонт освещения в «Черном озере»

Дирекция парков и скверов Казани планирует потратить 1,9 млн рублей на ремонт наружного освещения на территории парка «Черное озеро». Тендер был объявлен 4 сентября, заявки будут приниматься до 12-го числа, а аукцион проведут 16 сентября. Финансирование обеспечат из бюджета Казани.

Целью работ заявлено повышение уровня благоустройства парковых территорий Казани. Исполнитель должен будет демонтировать светильники и установить стальные промежуточные опоры. Также нужно разобрать тротуары, покрытия и снования, устроить подстилающие и выравнивающие слои оснований, покрытия из тротуарной плитки. Работы потребуется выполнить в течение 20 календарных дней. Гарантия на работы составит 5 лет.



10. 40 смартфонов по 32 тысячи для «Радиоэлектроники имени Шимко»

Акционерное общество «Радиоэлектроника имени Шимко» заплатит 1,3 млн рублей за 40 смартфонов по 32,8 тысячи рублей. Закупку объявили 5 сентября, заявки на участие можно подать до 13 сентября. Итоги закупки подведут 16 сентября.

Предприятию понадобятся смартфоны Samsung Galaxy S9 или их эквивалент. Диагональ дисплеев Super AMOLED составит не меньше 5,8 дюйма, разрешение экрана — 2960 на 1440 пикселей. Оперативная память должна быть не менее 4 Гб, постоянная память — не менее 64 Гб. Поставка должна быть осуществлена в течение семи календарных дней. Отметим, что обычная цена этого телефона в крупных интернет-магазинах — около 46 тысячи рублей.

