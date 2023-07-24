Глава исполкома Казани: «При нынешнем износе наших сетей прорывы неизбежны»

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров считает, что при износе, которого достигли городские коммунальные сети, аварии на них неизбежны. Такое заявление он сделал на «деловом понедельнике», заслушав доклад гендиректора МУП «Водоканал» Андрея Егорова.



— При нынешнем износе наших сетей прорывы неизбежны. И я благодарю, что там, где у нас действительно большой трафик движения, оперативно устраняются аварии, — заявил он, обратив внимание, «что есть, где затягивается», например, на ул. Аделя Кутуя.

Рустем Гафаров рассказал, что казанцы жалуются, что не всегда оперативно решаются ситуации, возникшие на коммунальных сетях. Он призвал не игнорировать их обращения и «максимально доводить, когда будут сроки устранения».

realnoevremya.ru/Мария Горожанинова (архив)

Напомним, на «деловом понедельнике» гендиректор казанского «Водоканала» сообщил, что за последний месяц на сетях водоотведения произошло 8 аварий с образованием провалов грунта над трубопроводами. В местах четырех из них ведутся подготовительные работы — на ул. Аделя Кутуя, Дубравной, Сыртлановой и Халтурина.



Одна из аварий на сетях «Водоканала» в этом месяце произошла в центре Казани — около здания цирка. Как заявил Андрей Егоров, за 26 часов заменили 16 метров изношенной трубы. В работах задействовали 20 человек и 10 единиц техники.



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Татьяна Демина