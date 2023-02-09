В Казани выросло число аварий на сетях канализации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в 2022 году произошло 156 аварий на сетях канализации. Это на 20 случаев больше, чем в предыдущем году, сообщается на сайте мэрии города.

Как рассказал директор казанского МУП «Водоканал» Андрей Егоров, протяженность ветхих сетей канализации увеличилась. На сегодняшний день она достигает 773 км, кто на 29 км больше, чем в 2021 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В городе 653 км сетей канализации изношено более чем на половину. За год эта протяженность увеличилась на 15 км.

На сетях водоснабжения Казани за прошлый год произошло 1 174 аварии. По сравнению с 2021 годом их количество сократилось на 250.



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Татьяна Демина