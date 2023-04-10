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Износ инженерных сетей казанского «Водоканала» растет в среднем на 3% в год

11:58, 10.04.2023 Сюжет:  Коммунальные сети Казани 2
Износ инженерных сетей казанского «Водоканала» растет в среднем на 3% в год
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани износ инженерных сетей и сооружений ежегодно увеличивается в среднем на 3%. На сегодняшний день он превышает 70%, заявил на «деловом понедельнике» гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

— Износ инфраструктуры является причиной частых аварий на сетях и возникновений потери воды. Так, в 2022 году на сетях водоснабжения произошло 1 174 аварии, из них 20 связаны с повреждением наших сетей при производстве каких-либо работ сторонними организациями, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За январь — март 2023 года в Казани на сетях водоотведения зарегистрировали 76 провалов — на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, случился еще один провал на третьем Северном коллекторе, реконструкция которого стартовала в феврале 2022-го. Работы на нем затягиваются.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан Водоканал Казань

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Если бы так называемые сторонние организации относились уважительнее к другим, проблем с водой было бы меньше
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  • Анонимно 10 апр
    Если бы выделяли больше средств, конечно можно было бы все закончить за месяц. А так, Москва особо не делится)
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