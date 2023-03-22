Перекрытую из-за аварии на сетях «Водоканала» дорогу в Московском районе Казани открыли

Фото: МУП «Водоканал»

В Казани дорогу по ул. Химической от ул. Васильченко до Тэцевской, перекрытую из-за аварии на сетях МУП «Водоканал», открыли для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Место провала защебенено. Однако сам асфальт восстановят, когда установятся благоприятные погодные условия.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, прорыв на сетях казанского «Водоканала» произошел в конце прошлой недели. Последствия аварии удалось ликвидировать только к сегодняшнему дню.



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Илина Хакимова