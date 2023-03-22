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Перекрытую из-за аварии на сетях «Водоканала» дорогу в Московском районе Казани открыли

09:06, 22.03.2023 1
Перекрытую из-за аварии на сетях «Водоканала» дорогу в Московском районе Казани открыли
Фото: МУП «Водоканал»

В Казани дорогу по ул. Химической от ул. Васильченко до Тэцевской, перекрытую из-за аварии на сетях МУП «Водоканал», открыли для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Место провала защебенено. Однако сам асфальт восстановят, когда установятся благоприятные погодные условия.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, прорыв на сетях казанского «Водоканала» произошел в конце прошлой недели. Последствия аварии удалось ликвидировать только к сегодняшнему дню.

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Илина Хакимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан Водоканал Казань

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 мар
    Ого,неделя работ получилась?Неужели такая крупная авария была на сетях?Обычно быстро делают просто,а тут видимо что то пошло не по плану
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