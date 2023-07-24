В Казани за месяц произошло восемь аварий на сетях водоотведения

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани за последний месяц произошло 8 аварий на сетях водоотведения с образованием провалов грунта над трубопроводами. Об этом рассказал гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

— Прекращения либо временного ограничения потребителей от услуг водоотведения допущено не было, — заявил он.

Провалы на сетях казанских сетях водоотведения в июле зафиксировали на ул. Аделя Кутуя, Дубравной, Сыртлановой и Халтурина. Там ведутся подготовительные работы по их устранению.

— Все эти коллекторы имеют износ более 90%, — утверждает Андрей Егоров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Одна из аварий на сетях «Водоканала» в этом месяце, 19 июля, произошла в центре Казани — около здания цирка. Как заявил Андрей Егоров, за 26 часов заменили 16 метров изношенной трубы. В работах задействовали 20 человек и 10 единиц техники.

Благоустройство первого слоя асфальта у Казанского цирка после работы выполнено. Полностью восстановить территорию работы «Водоканал» должен к 27 июля.



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Татьяна Демина