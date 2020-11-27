Казанский «свечной заводик» «Нэфиса» отбился от притязаний «Водоканала»

За загрязнение городских сточных вод «Нэфис Косметикс» заплатит муниципальному предприятию 390 тыс. вместо 26 млн рублей

Татарстанский арбитраж поставил точку в споре «Нэфис косметикс» и «Водоканала» по сбросу «грязных» сточных вод компании в казанскую канализацию. Суд частично удовлетворил иск муниципального предприятия о компенсации ущерба от повышенного содержания загрязняющих веществ в стоках химкомбината. Согласно решению Фемиды, из затребованных 26 млн рублей химическое предприятие, которому угрожает привлечение к субсидиарной ответственности по долгам завода СМС, должно будет заплатить всего 390 тысяч и возместить судебные расходы. О том, как сомнения в сроках годности и качестве проб стоков позволили ответчику снизить сумму компенсационного платежа до полутора процентов от первоначальной, избирательной памяти лаборантов «Водоканала» и бурных дебатах сторон в суде — в репортаже «Реального времени».

Слишком грязные стоки



В Арбитражном суде республики вынесли решение по иску «Водоканала», потребовавшего с «Нэфис косметикс» 26,18 млн рублей компенсации за сброс в городскую канализацию стоков со сверхнормативным содержанием загрязняющих веществ Казанским химическим комбинатом им. М. Вахитова (Мыловаренным и свечным заводом №1 бывших Крестовниковых) — именно так звучит полное название предприятия, согласно уставным документам.

Предприятие депутата Госдумы Ирека Богуславского с 2004 года имеет договор с «Водоканалом» на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. По этому договору качество сточных вод контролируется путем отбора проб из контрольного колодца химкомбината. По результатам контроля проводится расчет платежей за сброс загрязняющих веществ в сети городской канализации.

В марте 2019 года лаборатория «Водоканала» обнаружила в отобранных пробах стоков химкомбината превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Вред, причиненный централизованной системе водоотведения «Водоканал» оценил в 26,18 млн рублей, но выставленный счет АО «Нэфис косметикс» не оплатило. И «канализационный» спор перетек в суд.

Самоизоляция в связи с пандемией COVID-19 отодвинула срок первого заседания, в котором дело рассматривалось по существу. Фото: Максим Платонов

Исковое заявление «Водоканала» Арбитражный суд РТ принял к рассмотрению в феврале 2020 года. Самоизоляция в связи с пандемией COVID-19 отодвинула срок первого заседания, в котором дело рассматривалось по существу. А когда оно состоялось — в мае 2020-го — ответчик заявил ходатайство о снижении неустойки по причине ее несоразмерности последствиям нарушения и истребовал от истца дополнительные доказательства, в частности журналы проведения анализов. В «Нэфис Косметикс» сочли, что лаборатория «Водоканала» допустила существенные нарушения порядка проведения анализов и порядка отбора проб, вследствие чего были получены недостоверные результаты.

В июне в ходе следующего судебного заседания гражданский спор двух хозяйствующих субъектов едва не перешел в уголовную плоскость. «Водоканал» представил затребованные ответчиком документы, а «Нэфис Косметикс» нашел несоответствия в журналах исследования проб, актах приема-передачи проб и регламента по выполнению анализа. По актам приема-передачи проб выходило, что анализы проводились ночью — в нерабочее для лаборатории время, либо хранились до следующего дня (дата и точное время исследования в журналах лаборатории отсутствовали).

«Нэфис Косметикс» затребовал у «Водоканала» документы, доказывающие, что анализы действительно проводились ночью 14 марта 2019 года. Суд предупредил ответчика об уголовно-правовых последствиях, предусмотренных при подаче такого заявления, и предложил «Водоканалу» исключить из дела спорное доказательство, но на это предложение последовал отказ. И суд принял заявление «Нэфис Косметикс» о фальсификации акта приема-передачи пробы к рассмотрению.

Но уже 15 июля «Водоканал» заявил об исключении из дела спорных доказательств, затем в судебный процесс по инициативе «Водоканала» было привлечено Управление Росаккредитации по Приволжскому федеральному округу. В итоге рассмотрение дела завершилось лишь накануне.

Судебное заседание затянулось почти на час и было очень бурным. Фото Инны Серовой

Время имеет значение

Судебное заседание затянулось почти на час и было очень бурным. Со стороны ответчика в нем участвовали не только представитель «Нэфис Косметикс» Гайфуллин, но и эколог предприятия Надежда Смирнова. Со стороны истца — представитель «Водоканала» Быкова и свидетельница Анастасия Екимова, которая передавала в лабораторию злополучные пробы.

Представитель ответчика повторил свои прежние доводы, согласно которым сроки проведения анализа по ХПК (концентрация органических соединений в сточной жидкости) и содержанию жиров, «Водоканалом» были нарушены. Нормативные документы и регламенты обязывают доставлять пробы в лабораторию немедленно и немедленно же производить анализ, а пробы, отобранные ночью 14 марта, исследовались утром, либо днем — точное время неизвестно, и хранились до момента исследования отнюдь не в нормативных условиях, высказал Гайфуллин предположение, более похожее на утверждение. Впоследствии эту позицию активно поддержала Надежда Смирнова.

— Начало работ должно подтверждаться документами, эти документы были первоначально представлены суду, но затем исключены, поэтому мы считаем, что эти документы являются недостоверными. А в журналах нет столбца, в котором указано время проведения анализа, поэтому неоднократные ссылки МУП «Водоканал» на эти журналы мы считаем необоснованными, — заявил Гайфуллин.

— Требуется проведение анализов спустя 3-4 часа после отбора проб, либо требуется консервация. Нарушение сроков исследования влечет за собой то, что данные результаты недостоверны, — подтвердила Смирнова.

— То есть меняются показатели? — уточнила судья Эльвира Мубаракшина.

— Да.

Пробы, отобранные ночью 14 марта, исследовались утром, либо днем и хранились до момента исследования отнюдь не в нормативных условиях, высказал Гайфуллин предположение. Фото Инны Серовой

Тут помню, тут не помню

После продолжительного спора о том, какие документы могли бы подтвердить либо опровергнуть версию о недостоверности части исследований и, следовательно, выводов о сверхнормативном загрязнении стоков, причем самом «дорогостоящем» для нарушителя загрязнении, в суд была вызвана свидетельница Анастасия Екимова.

Ее появление представитель ответчика предварил рассуждением о бессмысленности ее опроса. Гарифуллин заметил:

— Нет сомнений, что свидетель, будучи работником МУП «Водоканал», все подтвердит.

Он настаивал на документальном подтверждении работы лаборатории в ночь на 15 марта и того факта, что пробы «Нэфис Косметикс» были исследованы своевременно. Однако представитель истца настаивала, что показания живого свидетеля — вполне адекватная замена бумагам.

Однако когда Анастасия Екимова приступила к даче показаний, выяснилось, что она почти ничего не помнит — ни то, кто ее вызвал на работу ночью, ни кому и во сколько она передавала пробы, ни кто присутствовал при их отборе... Выяснив, что свидетель даже не помнит, как часто ее вызывали поработать в неурочное ночное время, Гарифуллин попытался ей помочь:

— Ну как часто — раз в год, два раза в год? В этом году приходилось еще также ночью выходить? — но свидетельница и этого не вспомнила.

— Больше вопросов нет, — удовлетворенно заметил представитель ответчика. — Мы считаем, что эти свидетельские показания человека, который помнит только то, что 14 марта он принял пробы, являются очень сомнительными.

Когда Анастасия Екимова приступила к даче показаний, выяснилось, что она почти ничего не помнит. Фото Инны Серовой

А посуду мыли?

Затем последовал такой же бурный спор по поводу консервации проб — требовалась она или нет, и подготовки посуды для их отбора. Ответчик доказывал, что и в этой части были допущены серьезные нарушения.

А Надежда Смирнова отметила, что пробы должны были отбираться в ее присутствии, однако она не успела приехать на место отбора к этому моменту, а другая сотрудница также приехала позднее и не успела убедиться, что посуда для проб была подготовлена в полном соответствии с нормами и требованиями. Гарифуллин добавил, что и документальных доказательств этому нет:

— Таким доказательством могла бы быть видеофиксация подготовки посуды, но ее нет.

Грязь упала в цене

В прениях представитель ответчика поддержал высказанное прежде ходатайство о снижении суммы компенсации с 26 миллионов до 390 тысяч — согласно представленному «Нэфис Косметикс» расчету, исключив из нее плату за превышение ПДК по ХПК и содержанию жиров. Представитель истца возражала и настаивала на выплате всей истребуемой суммы.

Но в итоге суд решил взыскать лишь те 390 тысяч рублей, которые ответчик признал и подтвердил представленным суду расчетом.

За последние 4 года «Водоканал» подал к «Нэфис Косметикс» пять исков, связанных с превышением в сточных водах ПДК загрязняющих веществ, в частности аммония. Два закончились победой муниципального предприятия и обошлись Нэфису в 5,7 млн и 2,9 млн рублей.