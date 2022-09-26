Казанский «Водоканал» повторно объявил тендер на реконструкцию участка коллектора на проспекте Ямашева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанское МУП «Водоканал» повторно объявило тендер на реконструкцию 3-го северного коллектора по проспекту Ямашева на участке от дома №93 до дома №71а. В этом месяце предприятие отменило аналогичную закупку, сославшись на «сложившуюся политико-экономическую обстановку» и сложности с импортом из недружественных России стран.



Сумма на реконструкцию 3-го северного коллектора по проспекту Ямашева на участке от дома №93 до дома №71а выделяется все та же — почти 355 миллионов рублей. Финансирование ведется из собственных средств «Водоканала».

Реконструкцию инженерных сетей водоотведения требуется завершить до 25 декабря 2022 года. Гарантия на выполненные работы должна составлять пять лет. В перечень услуги входят земляные работы, крепление стен котлованов, устройство колодцев и байпасной сети, ремонт и замена плит перекрытий в колодцах, а также санация канализационного коллектора Ду1000 мм и Ду 1200 мм.

Напомним, по первому тендеру, который «Водоканал» отменил, определиться с подрядчиком планировалось 19 сентября. Теперь же его определят только в октябре.



— Комиссия по закупкам решила отменить закупку <...> для внесения изменений в техническую часть документации с целью исключения рисков невозможности или несвоевременности поставки и гарантийного обслуживания материалов, в том числе профиля из непластифицированного поливинилхлорида, применяемого при производстве работ по реконструкции канализационного коллектора по пр. Ямашева, с учетом сложившейся политико-экономической обстановки и ограничением/прекращением импорта из иностранных государств и с территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, — гласило извещение об отмене тендера.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На зловоние рядом с участком, о котором идет речь, жаловались местные жители. В декабре 2021 года жительница Казани рассказывала, что в доме №69 по проспекту Ямашева невозможно находиться с открытыми окнами — неприятный запах сразу проникает в квартиры.

В этом месяце на третьем северном коллекторе случилась авария, из-за которой затопило улицы в Ново-Савиновском районе Казани. В прошлый понедельник ситуацию обсудили власти города. Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что «наши сети изношены хуже ржавого дуршлага», и вновь заговорил о необходимости федеральной программы по замене сетей.



За последнее десятилетие на третьем северном коллекторе зафиксировали 43 провала грунта, 25 из них — в прошлом году, три — в текущем. Самый серьезный провал, который вынудил начать масштабную реконструкцию, случился почти год назад — в октябре прошлого года из-за высокой изношенности сетей. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина