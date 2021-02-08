Прорвало в самый неподходящий момент: как дома в Авиастрое остались без воды в -20°С

МУП «Водоканал» заменило ветхий участок трубы почти 50-летней давности за 8 часов, но две тысячи семей вынуждены были пережидать без воды

Фото: Луиза Игнатьева

Крупная авария на водопроводной сети Авиастроительного района Казани, произошедшая в ночь с субботы на воскресенье, привела к полному отключению водоснабжения сразу в десятке многоквартирных домов по улице Лукина (официальные данные расходятся). Устранение прорыва в колодце городского водовода заняло около 8 часов — подача воды была восстановлена в 18.15, сообщили в казанском МУП «Водоканал». По данным службы, прорыв в сетях произошел из-за ветхости трубопровода 1974 года постройки, а прогнивший участок трубы заменен. Председатель НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Михаил Застела считает, что аварийная служба «Водоканала» уложилась в нормативный срок ликвидации подобных аварий — не более 10 часов. Требовать компенсации за срыв подачи воды жители не смогут — это форс-мажор, но обеспечивать водой должны оперативно, считает он. Кроме того, Застела не исключил — такая авария может и повториться где-нибудь еще.

9 домов без воды в сильный мороз

Первая с наступлением сильных холодов коммунальная авария в Казани произошла в выходные дни. В ночь с субботы на воскресенье в промышленной части города, в микрорайоне улиц Максимова — Лукина Авиастроительного района, прорвало водопроводные сети, из-за чего аварийная служба МУП «Водоканал» остановила подачу воды в несколько жилых домов. Количество «отключенных» немного расходится.

По данным пресс-службы «Водоканала», была прекращена подача воды в девяти жилых домах по улице Лукина. А по сведениям замдиректора управляющей компании Авиастроительного района Казани Анатолия Власова, были отключены 10 жилых домов. Правда, никто из официальных лиц адреса пострадавших домов не указывает. По словам самих жильцов этого района, среди «обезвоженных» в морозный воскресный день оказались дома №8, 11, 12, 14, 15, 16 — весь микрорайон по улице Лукина. Это высотные панельно-кирпичные дома, в которых преимущественно проживают работники Казанского авиазавода им. Горбунова и Казанского моторостроительного объединения.

По предварительным подсчетам жильцов, как минимум 2 тысячи семей ранним утром оказались без воды. «Рабочий народ проснулся в 9 утра: ни помыться, ни поесть. И пойти некуда — гололед, мороз», — рассказала «Реальному времени» старшая по дому одного из «обезвоженных» домов (находится под управлением УК Авиастроительного района). — Телефон раскалывался от звонков!!! А у нас нет никакой информации, что случилось! Ничего не понимаем! Если «Водоканал» отключил воду сразу в нескольких домах, то можно было бы раскидать информацию по домам, чтобы народ мог что-то решить для себя — куда бежать и что делать! Это ведь выходной день: мамы у плиты, детей надо мыть, белье постирать, пожилые люди в затруднительном положении».

Около 17.00 прибывший в район аварии корреспондент издания застал служебный КАМАЗ с большой изотермой для воды

Покупали, где могли

И действительно, информации о ЧП не было ни на сайте МУП «Водоканал», ни на портале исполкома Казани. Аварийная служба УК Авиастроительного района на звонки не отвечала. По словам жильцов, воды в домах не было уже в 9 утра. К обеду жители микрорайона узнали, что произошла авария в сетях. Муссировались слухи, что на ее устранение потребуются сутки — то есть до вечера понедельника, 8 февраля. «Я послала всех покупать воду в киосках разливной воды, — рассказала старшая по дому. — Образовались очереди из жителей. Ближе к 13 часам были распроданы последние литры, и близлежащие будки «Ключ здоровья» закрылись. Нечем было торговать». По словам старшей по дому, за несколько часов жители раскупили запасы воды в близлежащих магазинах.

Около 17.00 прибывший в район аварии корреспондент издания застал служебный КАМАЗ с большой изотермой для воды. Он стоял на внутриквартальной улице Лукина, 10, между двумя «обезвоженными» домами. На задней части фуры были прикреплены три крана. Открываешь — наливаешь. К нему прибежали жители, чьи окна выходили на эту улицу, — специально их не оповещали. Кто увидел, тот пришел. Очередей не было. Возможно, и потому, что еще утром жители успели запастись водой из магазинов.

Как уже сообщало «Реальное время», вода текла из изотермы горячая, а не холодная. Жители шутили: чтобы сразу искупаться! Правда, некоторые настороженно отнеслись к качеству горячей воды, приняв ее за техническую. «Можно ли ее пить?» — спросил корреспондент «Реального времени» у того, кто ее привез. «Можно, только нужно вскипятить», — заверил водитель. Жители, конечно, не поверили, но продолжали набирать в течение часа.

Сообщение с места события было опубликовано в 18.40, после чего, как утверждают жильцы, вода в домах вдруг появилась. Таким образом, устранение аварии заняло около 10 часов, подсчитали жители.

Городские коммунальные службы утверждают, что управились быстрее, чем показалось жителям «обезвоженного» микрорайона

Ликвидация аварии: за 8 или 10 часов?

Правда, городские коммунальные службы утверждают, что управились быстрее, чем показалось жителям «обезвоженного» микрорайона. По их данным, аварийная бригада уложилась в 8 часов. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МУП «Водоканал», вода была отключена утром в 9.45, а возобновлена ее подача в 18.15. «Авария произошла в колодце на водопроводе Д=150 мм по ул. Лукина, 11. Для производства аварийно-ремонтных работ в 09.45 ч. было отключено водоснабжение в девяти многоквартирных домах по ул. Лукина. Работы по устранению были начаты незамедлительно», — рассказали в пресс-службе организации.

Заместитель директора УК Авиастроительного района Казани Анатолий Власов подтвердил, что телефонограмма поступила к ним, но их службы не принимали участия в ликвидации последствий этой аварии. «Наша зона ответственности: до стены дома», — сказал он. Он согласился с тем, что устранение заняло 8 часов, а не десять.

В свою очередь, «Водоканал» заявил, что вода подвозилась дважды: первая машина приехала в 14.30, вторая — в 16 часов. «На время производства работ своевременно организован подвоз воды автоцистерной, месторасположение которой корректировалось в порядке очередности согласно обращениям граждан. К жилому дому по ул. Лукина, 10 цистерна прибыла в 16.00 ч. Ранее, в период до 14.30 ч., располагалась напротив дома по ул. Лукина, 11», — уточнили в компании.

В «Водоканале» подтвердили, что вода специально подогревалась

Вот тепленькая пошла...

В «Водоканале» подтвердили, что вода специально подогревалась.



— В связи с низким температурным режимом и во избежание разгерметизации цистерны произведен подогрев воды, качество которой отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Используемые емкости также заблаговременно хлорируются и промываются. Проходят всю необходимую санитарную обработку. В этот же день после завершения работ — в 18.15 водоснабжение полностью восстановлено. На сегодняшний день водоснабжение осуществляется в технологичном режиме, — добавили в пресс-службе «Водоканала».

По второй категории оперативности

Председатель НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Михаил Застела считает, что аварийная служба «Водоканала» уложилась в нормативный срок ликвидации подобных аварий — не более 10 часов. «В подобных случаях сроки зависят от того, какая категория присваивается аварии. Если жилые дома на водоводе первой линии, где находятся дома с численностью 50 тысяч жителей, то авария должна устраняться за 8 часов. Если аварии присваивается вторая категория — то за 10 часов. К ним относятся водоводы диаметром до 400 мм и глубиной залегания трубы более 2 метров. По всей видимости, этот инцидент проходил по второй группе. Вообще, нужно сказать, что аварийные бригады «Водоканала» быстро справляются с устранением ЧП», — отметил он.

— Я понимаю диспетчера: пока последний шов не заварят, не могут сказать о сроках подачи воды. Плюс подача воды происходит постепенно, а не одновременно во всех домах, как с электричеством, — добавил Застела.

Требовать компенсации за срыв подачи воды жители не смогут — это форс-мажор, но обеспечивать водой должны оперативно, считает он

При этом Застела допускает, что подобные отключения будут повторяться, так как трубы в периферийных районах Казани сильно изношены, а денег не замену нет. «Обычно проблемные участки меняются летом, — говорит он. — Здесь, видимо, «рана» давно сочилась, и прорвало в самый неподходящий момент». С наступлением сильных морозов он советует держать в квартире запасы воды в бутылях. Требовать компенсации за срыв подачи воды жители не смогут — это форс-мажор, но обеспечивать водой должны оперативно, считает он.