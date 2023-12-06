Сотрудника казанского «Водоканала» требуют наказать за задержку устранения последствий прорыва на водопроводе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани требует наказать заместителя начальника управления водопроводного хозяйства по сооружениям МУП «Водоканал». Надзорное ведомство, проведя проверку по факту коммунальной аварии, возбудило на него административное дело.



В Казани 3 ноября 2023 года прорвало трубу водопровода рядом со зданием №65 по улице Короленко. Несмотря на то что с 5 по 21 ноября жители дома несколько раз обращались на горячую линию «Водоканала», предприятие мер по устранению коммунальной аварии не принимало.

Аварийная бригада прибыла на место происшествия только 22 ноября. Она отключила холодное водоснабжение. Восстановили его только через сутки, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В отношении заместителя начальника управления водопроводного хозяйства по сооружениям «Водоканала» завели административное дело за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами (по ст. 7.23 КоАП России). Постановление с материалами проверки направлено в Государственную жилищную инспекцию Татарстана для рассмотрения по существу.

realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Напомним, казанский «Водоканал» никак не может устранить протечку у колодца с водой по ул. Заслонова, 7. Как рассказал местный житель Ринат Шакирзянов, люди сталкиваются с этой проблемой каждый год. Они постоянно вынуждены обращаться к городским коммунальщикам, но те их игнорируют. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина