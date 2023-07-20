Яма с видом на Кремль: возле Казанского цирка провалился асфальт из-за сетей «Водоканала»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео мэрии Казани

Возле здания Казанского цирка провалился асфальт над канализационным коллектором. Как сообщает мэрия города, сотрудники «Водоканала» обещают устранить коммунальную аварию в пятницу, 21 июля.

Инцидент произошел на коллекторе диаметром 500 мм глубиной залегания 2 метра из-за разрушения верхнего свода трубопровода 1980 года постройки. Заявку «Водоканал» получил 19 июля примерно в 15.00. Специалисты прибыли на участок через полчаса, утверждают в мэрии Казани.

скриншот realnoevremya.ru из видео мэрия Казани

Провал уже устраняется — замене подлежит участок трубопровода примерно в 15 погонных метров. Работы производятся без отключения сетей водоотведения, на участке установлены откачивающие средства, рассказал начальник управления канализационного хозяйства предприятия Марат Сибгатуллин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На время проведения работ закрыта одна из трех полос на улице Кремлевской Набережной. Восстановить движение по ней планируют после устранения аварии и благоустройства участка.

Неделю назад на перекрестке улиц Мавлютова и Сыртлановой в Казани произошел провал дороги. В результате провала пострадала одна машина. Ее владельцу администрация Вахитовского и Приволжского районов города посоветовала обратиться в «Водоканал» в судебном порядке с фиксацией повреждений для возмещения ущерба.

скриншот realnoevremya.ru из видео мэрия Казани

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов