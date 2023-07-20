Яма с видом на Кремль: возле Казанского цирка провалился асфальт из-за сетей «Водоканала»
Возле здания Казанского цирка провалился асфальт над канализационным коллектором. Как сообщает мэрия города, сотрудники «Водоканала» обещают устранить коммунальную аварию в пятницу, 21 июля.
Инцидент произошел на коллекторе диаметром 500 мм глубиной залегания 2 метра из-за разрушения верхнего свода трубопровода 1980 года постройки. Заявку «Водоканал» получил 19 июля примерно в 15.00. Специалисты прибыли на участок через полчаса, утверждают в мэрии Казани.
Провал уже устраняется — замене подлежит участок трубопровода примерно в 15 погонных метров. Работы производятся без отключения сетей водоотведения, на участке установлены откачивающие средства, рассказал начальник управления канализационного хозяйства предприятия Марат Сибгатуллин.
На время проведения работ закрыта одна из трех полос на улице Кремлевской Набережной. Восстановить движение по ней планируют после устранения аварии и благоустройства участка.
Неделю назад на перекрестке улиц Мавлютова и Сыртлановой в Казани произошел провал дороги. В результате провала пострадала одна машина. Ее владельцу администрация Вахитовского и Приволжского районов города посоветовала обратиться в «Водоканал» в судебном порядке с фиксацией повреждений для возмещения ущерба.
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