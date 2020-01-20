Евгения Лодвигова: «У нас были свои локальные трагедии, это не факультативный вопрос»

В мэрии Казани готовят обращение в Минстрой РТ о необходимости утвердить сметные нормативы на ремонт дымоходов

В Казани резко возросло число пожаров в жилом секторе — до 788 случаев в прошлом году против 601 годом ранее. Увеличилось и число пострадавших от отравлений угарным газом — с 18 до 44 человека, а погибших — с 27 до 34. Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии проанализировали основные причины трагедий. Выяснилось, что в 21 жилом массиве Казани система водоснабжения не соответствует противопожарным требованиям. Чиновники призвали горожан установить в своих квартирах пожарные извещатели и обещают в скором времени разработать нормативы для своевременного обслуживания и ремонта систем вентиляции и дымоходов. Подробнее о профилактике пожаров, кто за нее должен платить — в материале «Реального времени».

«Запускать пиротехнику надо на специальных площадках — мы к этому все равно придем»

Более 1,5 тыс. пожаров произошло в Казани в прошлом году. По сравнению с 2018 годом их количество в жилом секторе увеличилось с 601 до 788. Об этом на совещании в мэрии Казани рассказал начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов. Он пояснил, что МЧС РФ год назад изменило статистику учета пожаров, в нее вносят случаи возгорания твердых бытовых отходов и высокой травы, на тушение которых пожарные выезжали 340 раз. В прошлом году они спасли 132 человека. Пострадали на пожарах 112 человек, погибло — 34, то есть на семь больше, чем в 2018-м. Почти половина (или 46%) несчастных случаев произошли в частных и многоквартирных жилых домах. Пик пожарной активности пришелся на период с марта по июнь (588 пожаров).

В новогодние праздники были случаи, когда к пожару приводило неосторожное использование пиротехники. В каникулы в городе действовали четыре оборудованные площадки для запуска фейерверков.

— Но далеко не все горожане приезжали на эти площадки, — заметил Тимурханов. — И уже в начале года при запуске пиротехники пострадали шесть человек, и одна квартира загорелась по этой же причине. Во дворах домов мы с ужасом наблюдали за запуском пиротехники. Составили 42 протокола, из них семь — за продажу товара не в специализированных магазинах, 35 — за применение изделий в неустановленных местах, при этом наложили штраф 2 тыс. рублей. Шоу должны проводить специализированные организации. Мы к этому все равно придем. Внесем свои предложения по ограничению продажи пиротехники, например, с 21 до 30 декабря, как в Германии.

Более 1,5 тыс. пожаров произошло в Казани в прошлом году, рассказал начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов

Вспомнили об апрельской трагедии на улице Пестеля в Авиастрое, когда в пожаре погибли шесть человек, трое из них — дети, а также о происшествии в Кировском районе с четырьмя погибшими. По словам Тимурханова, среди взрослых большинство жертв были в состоянии алкогольного опьянения. Причинами возгорания признали неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электробытовых приборов, при электросварочных работах, детскую шалость, неисправность техники и систем вентиляции и дымоходов. В тушении пожара складов мебельной фабрики площадью более 5 тыс. квадратных метров по улице Короленко были задействованы 93 человека, 33 спецмашины.

Предупредить легче, чем потушить

С начала года сотрудники МЧС проверили 44 торгово-развлекательных центра на пожарную безопасность. В результате вынесли 11 предписаний на устранение нарушений.

По программе, инициированной президентом РТ, спасатели установили более 1,6 тыс. автономных пожарных извещателей в 550 квартирах пожилых людей старше 70 лет, многодетных семей и семей в социально опасном положении, в том числе 879 извещателей — за счет городского бюджета. В столице Татарстана проживают более 12 тыс. многодетных семей. Руководитель ведомства предложил продолжить эту программу в Казани, на которую требуется примерно 3,7 млн рублей на три года. Спасатели установили системы пожарного оповещения в своих квартирах и домах близких родственников и призвали казанцев последовать примеру. Тимурханов сообщил, что в интернатах и детдомах на случай эвакуации должны быть ночные дежурные, причем одного дежурного недостаточно.

На балансе МУП «Водоканала» состоят более 4 тыс. пожарных гидрантов. В 2019 году отремонтировали 321 гидрант. В Казани более 247 зданий высотой более 14 этажей. Управление гражданской защиты совместно с пожарными частями и управляющими компаниями проверили 37 насосных систем в многоквартирных домах, а также возможность подключения пожарных машин к «сухотрубам» и подачи воды на верхние этажи зданий. Спикер отметил образцово-показательный дом №7 на улице Гастелло. Там в отличном состоянии автоматическая система пожарного оповещения, за которой следит вахтер и которую содержат сами жильцы. Во дворе этого дома нет препятствий для проезда спецмашин. Спикер напомнил жильцам и тем, кто занимается благоустройством территорий, о том, что необходимо предусматривать площадки 12 на 12 метров для проезда и маневра спецтехники.

По программе, инициированной президентом РТ, спасатели установили более 1,6 тыс. автономных пожарных извещателей в 550 квартирах пожилых людей старше 70 лет, многодетных семей и семей в социально опасном положении. Фото mchs.tatarstan.ru

Руководитель управления обратил внимание, что необходимо решить вопрос с противопожарным водоснабжением пяти поселков: Голубое Озеро (Авиастроительный район), Брикетный (Ново-Савиновский район), Старое Аракчино, Куземетьево, Займище (Кировский район). Тимурханов подчеркнул, что в 21 жилом массиве противопожарное водоснабжение не соответствует требованиям безопасности: отсутствует минерализованная полоса в поселках, граничащих с лесом, не действует система оповещения населения при пожаре, отсутствуют пирсы для забора воды для пожарных машин. Территории отдельных зданий загромождены, в случае пожара к ним невозможно проехать.

152 квартиры без газа и новые тарифы

Как сообщил Тимурханов, в прошлом году угарным газом в Казани отравились 32 человека. По этой причине, из-за неисправности печного оборудования уже с начала текущего года в поселке Сухая Река пострадали один взрослый и три ребенка от 3 до 9 лет.

— Наблюдаем отрицательную тенденцию последних лет — возрастание случаев отравления угарным газом жильцов многоквартирных домов. В позапрошлом году пострадали 18 человек в четырех случаях, а в прошлом — 44 человека в 18 случаях. Все люди остались живы. Основная причина этих происшествий — массовая установка пластиковых окон, уплотнители которых не позволяют воздуху нормально циркулировать в квартирах. Решение проблемы есть: на современных окнах устанавливают специальные клапаны и системы микропроветривания, — подчеркнул председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

Кроме того, компании жилищного фонда заключают договоры на обслуживание многоквартирных домов, удаляют наледь из дымоходов и вентиляционных каналов.

В то же время спикер отметил, что в прошлом году в систему «Открытая Казань» поступило более 8 тыс. обращений по неисправности вентиляции и дымоходов. В 2018-м их было чуть более 5 тысяч. По его словам, продукты горения газа попадают в квартиры при нарушении герметичности каналов дымоходов, смещении дымовых кассет. В таких случаях жилые помещения отключают от газоснабжения до устранения замечаний. На сегодня лишены газоснабжения 152 помещения в 18 многоквартирных домах. По словам Анисимова, в доме №5 на улице Бондаренко в феврале 2018 года из-за нарушения герметичности с помощью заглушек отключили газовые колонки. Жильцам предложили установить накопительные электроводонагреватели, заменить газовые колонки на колонки с закрытой камерой сгорания и установить индивидуальный теплопункт для горячей воды. Собственники так и не приняли решение о способе подачи горячей воды, и дом до сих пор отключен от горячего водоснабжения.

«С 1 июля прошлого года мы ввели отдельные тарифы на эти услуги, 30 и 55 копеек с квадратного метра на содержание систем вентиляции и дымоудаления соответственно», — заметил Анисимов

— Управляющие компании и подрядные организации обследуют дымоходы, составляют ведомости дефектов и проведения работ. Методики восстановления дымоходов дорогостоящие, и расценки на них не утверждены. Ранее обслуживание и ремонт вентиляционных каналов и дымоходов осуществлялись по остаточному принципу, за счет платы по статье «Текущий ремонт». С 1 июля прошлого года мы ввели отдельные тарифы на эти услуги, 30 и 55 копеек с квадратного метра на содержание систем вентиляции и дымоудаления соответственно, — заметил руководитель комитета.

Сейчас управляющие и подрядные организации разрабатывают проект технических решений по ремонту дымоходов в домах. В ближайшее время в Минстрой РТ направят обращение о необходимости и утверждении сметных нормативов на ремонт дымоходов.

— У нас были свои локальные трагедии, это не факультативный вопрос. Ранее в общей статистике не учитывалось горение сухой травы и отходов. Нужен серьезный анализ причин таких возгораний. Готовность к действиям в опасной ситуации достигается только путем тренировок. Руководителям городских организаций необходимо больше внимания уделять профилактическим мероприятиям, — заключила первый замглавы города Евгения Лодвигова.