График реконструкции казанского третьего северного коллектора изменился

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани реконструкция третьего северного коллектора на участке протяженностью 2,3 км выполнена более чем на 60%. Работы ведутся ежедневно в круглосуточном режиме, однако сроки их завершения сдвинулись, сообщили в мэрии города со ссылкой на МУП «Водоканал».

Сроки работ на каждом из отрезков реконструируемого участка сдвинулись в среднем на 15—30 дней. График изменился по объективным причинам, уверяют в «Водоканале», — прежде всего в связи с поиском российских материалов, которые используются при реконструкции. Это необходимо из-за изменений в законодательстве об импорте материалов из недружественных стран.

Кроме того, дополнительное время потребовалось на вынос инженерных сетей, поскольку коллектор находится на большой глубине, в некоторых местах — до 10 метров. Так, подготовительный процесс на первом участке — по ул.Чистопольской, от ул.Меридианной до ул.Бондаренко — занял 7 месяцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— На сегодня мы идем без отставаний согласно обновленному графику. Специалисты смонтировали многокилометровые временные перекачивающие линии. Они работают исправно, изливов нет, — отметила пресс-секретарь «Водоканала» Эльвира Ливада.

На первом участке третьего северного коллектора по ул.Чистопольской в трубопровод заправлено уже 350 из 680 метров полимерного рукава, и сточные воды перекачиваются по новому участку коллектора.

Реконструкция третьего северного коллектора в Казани стартовала в начале 2022 года. Он проходит по Гаврилова, проспекту Ямашева, Амирхана, Чистопольской, Декабристов, Вахитова, до улицы Несмелова. Общая протяженность объекта — 8 км, из которых 4,7 км — аварийные.

В начале ноября 2022 года стало известно, что на проектно-изыскательские работы по реконструкции участка третьего северного коллектора по ул. Чистопольской, 10/8, до пересечения с ул. Бондаренко, МУП «Водоканал» потратит 4,2 миллиона рублей из собственных средств.

Второй этап реконструкции третьего северного коллектора по улице Чистопольской, на участке от улицы Меридианной до улицы Бондаренко, обошелся «Водоканалу» в 209,8 млн рублей.



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Айрат Назипов