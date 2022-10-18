В Казани на улице Академической произошла авария на сетях водоснабжения

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

В Вахитовском районе Казани на улице Академической произошла очередная авария на сетях водоснабжения. На данный момент в близлежащих домах отсутствует вода.

На горячей линии казанского «Водоканала» сообщили, что планируемое время устранения неполадок составит 2 часа.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Из-за аварии по проезжей части улицы Академической со стороны улицы Вишневского временно ограничено движение автотранспорта.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Аварии на сетях водоснабжения по улице Академической в Казани случаются довольно часто. Так, например, «река Водоканалка» образовалась в этом же месте в последний день лета. Небольшой фонтан быстро превратился в реку, которая разлилась на ул. Вишневского и ул. Николая Ершова.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

«Река», к слову, оказалась мутной — на асфальт осел ржавый осадок. Из-за аварии, в которой первоначально заподозрили земляную течь, без воды остались близлежащие здания, в том числе и дом №2 по ул. Академической. За последний месяц здание регулярно на время оставалось без водоснабжения из-за прорывов труб.



К месту реки сотрудники «Водоканала» не спешили — она текла примерно с полудня до ночи. И лишь на следующий день появились аварийные службы. «Река» исчезла, а место, откуда бил ключ, засыпали камнями.

Улица Академическая не единственная приняла на себя удар вод, которые не могут удержать сети «Водоканала» на протяжении долгого времени. В начале июля «Реальное время» писало, что на улице 2-й Азинской несколько дней подряд протекает канализация — вода заливала и пешеходную зону, и проезжую часть.

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Максим Кокунин