«При Советском Союзе еще не было таких средств для мытья посуды»: новый шеф «Водоканала» о проблемах в Казани

Город начинает формировать десятилетнюю программу модернизации ветхих коммуникаций

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МУП "Водоканал"

Потребности Казани в замене ветхих и аварийных сетей водоснабжения и водоотведения оценивают в 127 млрд рублей. В городе рассчитывают на поддержку федерального центра и начинают формировать 10-летнюю программу модернизации коммуникаций. Об этом в ходе объезда участков аварийно-восстановительных работ заявил директор МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Аварию у Деревни Универсиады устранят к 15 мая



В Казани протяженность сетей водоснабжения и водоотведения равна расстоянию до Красноярска — около 3 тысяч км. При этом около 70% коммуникаций находятся в состоянии высокого износа и периодически выходят из строя. Одна из таких аварий недавно произошла у Деревни Универсиады, где провалился асфальт в результате прорыва на самотечном канализационном коллекторе. Сегодня новый директор казанского МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков выехал на место проведения аварийно-восстановительных работ.

— Здесь у нас у трубопровода диаметром 800 мм обрушился верхний слой, и асфальт провалился как раз таки из-за коррозии верхнего слоя металла на участке в 30 метров. Сейчас ведутся восстановительные работы. Думаю, восстановим где-то к 15 мая, уже с благоустройством территории, — сообщил он.

Одна из таких аварий недавно произошла у Деревни Универсиады, где провалился асфальт в результате прорыва на самотечном канализационном коллекторе. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МУП "Водоканал"

— Прорвало коллектор 1988 года постройки. Считается, что его срок службы — 30 лет, но проблема в том, что при Советском Союзе, когда его строили, еще не было таких средств для мытья посуды, которые все разъедают. Сегодня состав сточных вод по химии совсем другой, — добавил главный инженер предприятия Леонид Карагузин.

Сейчас на месте идут земляные работы с последующей заменой аварийного участка. Это крупный канализационный коллектор, который обслуживает сотни объектов Советского и Приволжского районов Казани: 339 многоквартирных домов, 21 детский сад, 12 школ, 55 административных зданий.

Как только случился провал, специалисты предприятия оградили место аварии и переключили часть сточных вод в обход участка. Это позволило вести аварийные работы, не прекращая обслуживать население и организации по услугам водоотведения. Сложность работ обусловлена большой глубиной залегания трубопровода — более 4 метров, а также наличием смежных коммуникаций и грунтовых вод.

Прорвало коллектор 1988 года постройки. Считается, что его срок службы — 30 лет, сообщил Леонид Карагузин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МУП "Водоканал"

«Это серьезная программа на десятилетие»

Потребность в замене ветхой коммунальной инфраструктуры в республике оценивают примерно в 200 млрд рублей. При этом около 127 млрд нужно для модернизации сетей по воде и канализации только в Казани, сообщили на предприятии. Сегодня часть коммуникаций обновляют в рамках стартовавшей два года назад федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. По ней меняют сети и «Казэнерго», и «Водоканал», правда, средств на все не хватает.

— Это незначительная капля в море, но уже что-то, мы рады любой помощи. В целом же износ городской инженерной инфраструктуры достаточно большой, вопрос замены сетей назрел. Поэтому и президент страны Владимир Владимирович Путин говорит, что необходимы вложения. Раис республики и мэр города знают о проблеме. Сейчас мы начинаем проектирование участков и будем ждать вливаний, — пояснил Рустам Абдулхаков.

Нужны не только большие деньги, но и время. По словам спикера, предстоит масштабная работа на долгий срок: «Это серьезная программа на десятилетие. Значительная часть сетей требует замены. И есть участки водопроводов недостаточной пропускной способности. По ним надо работать, чтобы дать необходимое давление новым территориям. Все начинается с проектирования и планов. Даже если 127 млрд рублей нам сегодня дать — это колоссальная сумма, ее невозможно «переварить» даже за 10 лет. Нет таких сил и ресурсов. Поэтому сначала надо спроектировать, понять собственные возможности и расписать, что самое важное, а что менее важное. Это 10-летняя программа, и вот с ней надо заявляться, находить средства и работать».

Нужны не только большие деньги, но и время. По словам спикера, предстоит масштабная работа на долгий срок. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МУП "Водоканал"

Для оценки состояния изношенных сетей в «Водоканале» периодически проводят инспекции коллекторов. Буквально год назад проверяли и трубопровод у Деревни Универсиады. «Робот с камерой запускается в трубу, внутреннее состояние мы видим. Но опять-таки это не может служить 100%-ной гарантией того, что завтра здесь будет или не будет провал. Потому что робот показывает нам в режиме онлайн, камеру мы вытащили, а что там произойдет через час, мы уже не знаем», — пояснил главный инженер предприятия.

— Но о данном проблемном участке мы знали и как раз в этом году планировали начать его реконструкцию, а завершить в 2026-м. Здесь порядка километра трубы на замену пойдет, то есть у нас уже было понимание, но мы двигаемся от тех возможностей, которые есть, — уточнил Рустам Абдулхаков.

По масштабу эти работы будут сопоставимы с ремонтом третьего северного коллектора. «Работа трудоемкая, занимает много ресурсов, много времени, но очень важная для города», — добавил Леонид Карагузин.

«Просим жителей отнестись с пониманием к неудобствам»

Второй объект, где сейчас идут аварийно-восстановительные работы, находится на ул. Московской. Здесь завершается реконструкция водопроводной сети 1980 года постройки, которая коснулась двух участков — от улицы Яхина до переулка Кирова и от улицы Парижской Коммуны до улицы Г. Камала.

Около 127 млрд нужно для модернизации сетей по воде и канализации только в Казани. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МУП "Водоканал"

— Это один из основных водопроводов для Вахитовского и Приволжского районов. Около 200 тысяч человек зависят от его надежной работы. В рамках реконструкции здесь запланирована перекладка 470 метров водопровода. На сегодня поменяли 440 метров трубы, то есть 30 метров осталось. Труба старая, имеет значительный износ, аварии были неоднократно. Мы кладем полиэтиленовый трубопровод, меняем задвижки и гидранты, что, несомненно, повысит надежность системы водоснабжения в двух районах Казани.

Сейчас специалисты предприятия готовят участок для гидравлического испытания. Для завершения работ на втором участке с 25 апреля на Московской ограничено движение автотранспорта — на участке от улицы Парижской Коммуны до улицы Галиаскара Камала. По завершении прокладки трубопровода дорожные службы приступят к ремонту проезжей части.

— Мы просим жителей отнестись с пониманием к этим неудобствам и проявить терпение, так как эти меры необходимы для скорейшего завершения всех работ. Планируем полностью завершить работу к 7 мая, — подытожил главный инженер предприятия.

Второй объект, где сейчас идут аварийно-восстановительные работы, находится на ул. Московской. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МУП "Водоканал"

Реконструкцию городских систем водоснабжения и водоотведения проводят ежегодно. С 2022 года начались крупномасштабные мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры, за это время обновили более 25 км сетей. В планах на этот год — заменить 18 км коммуникаций, в том числе на центральных улицах Казани — они были построены еще в 1930—80-х годах, имеют 100%-ный износ и высокий процент аварийности.