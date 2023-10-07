В ряде домов Советского района Казани отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На следующей неделе в Советском районе Казани в некоторых домах почти на сутки отключат воду. Это связано с проведением работ по подключению переложенного в рамках реконструкции аварийного участка водопровода по улице Наки Исанбета, сообщили в МУП «Водоканал».

Воду отключат с 9.00 12 октября до 6.00 13 октября по адресам:

Н. Исанбета, 49, 51, 53, 55, 57;

Седова, 1, 3, 5, 7;

Макаренко, 6.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

С 9.00 10 октября до 9.00 11 октября воду отключат в Авиастроительном и Московском районах Казани. Полный список адресов — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов