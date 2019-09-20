«Уставшая» запорная арматура оставит без воды половину Казани

Более 18 000 домов в столице оставят без воды, пока «Водоканал» будет менять гигантскую чугунную задвижку

Фото: Илья Репин

В пятницу, 27 сентября, в 22.00 жителям Кировского, Московского, Авиастроительного районов и части Ново-Савиновского отключат холодную и горячую воду. Вернуть ее обещают к утру воскресенья, 29 сентября. За 30 часов работники Водоканала должны будут заменить чугунную задвижку метрового диаметра на Волжском водозаборе: она чуть-чуть «не дожила» до 2021 года, когда ею должны были планово заняться в рамках инвестпроекта.

Ремонт аварийный. Но плановый

Запорная арматура, о которой идет речь, представляет собой чугунную задвижку диаметром в 1000 мм. Работа у нее очень серьезная: она контролирует водоснабжение половины Казани. В 2021 году МУП «Водоканал» планировал ее менять: старушке стукнуло уже полвека, произвели ее в 1969 году.

Но совсем недавно во время планового обхода сотрудники Волжского водозабора обнаружили, что на задвижке образовалась трещина, и из нее течет вода. Специалисты обследовали повреждения и констатировали, что они возникли из-за усталости металла.



Небольшой размер трещины позволил оставить неделю на подготовку к замене задвижки. Генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров сказал,что ремонт одновременно и аварийный, и плановый:

— Это связано с детскими садами, школами, больницами, родильными домами. Мы ведем там подготовительные работы, чтобы в тех больницах, где есть реанимации, тяжелые больные — чтоб там была вода хотя бы в минимальном объеме. Эта неделя нужна нам, чтоб подготовить население и предприятия к отключениям.

Андрей Егоров рассказал, что в ходе работ воду отключат в Авиастроительном, Кировском, Московском районах Казани и в той части Ново-Савиновского, которая питается водой с Волжского водозабора

Заречье «пересохнет» на 30 часов

Андрей Егоров рассказал журналистам, что в ходе плановых аварийно-восстановительных работ воду отключат в Авиастроительном, Кировском, Московском районах Казани и в той части Ново-Савиновского, которая питается водой с Волжского водозабора. Не пострадают некоторые поселки Авиастроительного района, «Салават купере» и часть Ново-Савиновского района, которая находится ближе к мосту «Миллениум»: здесь водоснабжение идет не из Волги. Полный список «страдальцев» опубликован на сайте мэрии Казани.

В 1 788 многоэтажек, 10 190 частных домов и 851 учреждении воды не будет абсолютно. Чуть больше повезет 309 многоквартирным домам и 76 объектам социальной сферы: здесь просто снизят напор.

«Начать мы планируем 27 сентября в 22.00. Займет это 30 часов, за это время мы произведем все необходимые работы. По нашим планам, утром в воскресенье жители указанных районов уже проснутся — и вода в кранах уже будет, все будет восстановлено в полном режиме и в полном объеме.



По населению будут работать 20 водовозных машин с питьевой водой и 20 — с технической. Мы уже составили маршруты, по которым они будут ездить, есть план и график работы точек, где люди будут получать воду. В отдельных случаях будем ставить машины и по индивидуальным заявкам. На пожарных пунктах тоже будут работать водовозные машины».

На вопрос журналиста «Реального времени» о том, может ли «Водоканал» гарантировать, что в воскресенье утром вода у казанцев будет, Андрей Юрьевич ответил:

— Основные работы будут произведены в субботу, мы будем заниматься ими весь рабочий день. У нас все распланировано: в ночь с пятницы на субботу будет происходить слив воды (на это уйдет 8 часов), 18 часов мы отводим на демонтаж треснувшей задвижки и монтаж новой, а в ночь на воскресенье будет перезапуск: обеззараживание системы, ее промывка, заполнение и выход на рабочий режим. К работам у нас все готово, должны успеть.



По словам Егорова, запас всех необходимых материалов есть. Уже готова группа из 30 специалистов, которые займутся заменой, работать на водозаборе будут 10 единиц техники

Выходной, да не для всех

Субботу выбрали для отключения, потому что в этот день, по словам Егорова, менее загружены больницы, а на выходные многих больных выпускают. Необходимо это и для школ с детскими садами: важно, чтобы дети не пропускали уроки в будние дни, а кроме того, родителям не придется решать проблему, куда деть ребенка, если в будний день закроют детский сад.

Все предприятия города будут работать согласно плану: у ряда из них есть резервные источники, у некоторых — собственные водозаборные скважины, где идет непрерывный технологический процесс.

30 специалистов, 10 единиц техники, 10 миллионов рублей

По словам Егорова, запас всех необходимых материалов есть. Уже готова группа из 30 специалистов, которые займутся заменой, работать на водозаборе будут 10 единиц техники. На это «Водоканалу» придется потратить около 10 миллионов рублей. Разумеется, возьмутся они не из воздуха. На эту сумму не будут сделаны другие виды работ.

Марат Салахов, первый заместитель Егорова, разводит руками:

— В городе 70% коммуникаций нужно ремонтировать и заменять. Естественно, были запланированы работы по капремонту на сентябрь, но мы просто перенесли часть денег с них на ремонт водозабора. Разумеется, те коммуникации, которые находятся совсем в аварийном состоянии, мы отремонтируем, а те, которые еще терпят, подвинем на месяц-полтора.

Плюс ко всему, под это отключение «Водоканал» запланировал и другие работы — чтобы не оставлять людей без воды по несколько раз. В отключаемых от водозабора районах в субботу поменяют пожарные гидранты, отремонтируют запорную арматуру на магистральном водоводе (впервые с 1973 года), заменят и отремонтируют 11 задвижек на городских сетях. В этом будут участвовать 150 человек и 30 единиц спецтехники. Егоров уверяет, что на длительность общего отключения воды это не повлияет.



Под это отключение «Водоканал» запланировал и другие работы — чтобы не оставлять людей без воды по несколько раз

Оповещение населения

На вопрос «Реального времени» о том, когда и в какой форме о грядущих отключениях будет проинформировано население, Егоров ответил, что жители многоквартирных домов эти объявления уже увидели, «Водоканал» работает на эту тему в одной связке с администрациями районов, СМИ и управляющими компаниями. В том числе и для этого нужна была неделя: подготовить надо не только деньги и средства, но и людей.

Но не все жители Московского, Кировского и Авиастроительного районов, опрошенные «Реальным временем», знают о том, что следующую субботу им нужно планировать как-то по-особенному. Объявлений на домах пока не видел никто из десятков опрошенных. Инициативные старшие по дому в некоторых УК разослали сообщения для жильцов в телеграм-чаты.



На сайтах управляющих компаний Московского, Кировского и Авиастроительного района объявлений о грядущем отключении на момент публикации не было.

1 / 24 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин