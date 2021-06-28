Воду Клыкам: строительный бум в казанских поселках стал причиной «засухи»

Жители Больших и Малых Клыков винят в своих бедах застройщиков, «повесивших» на старый водопровод новые коттеджи

Фото: Максим Платонов

В условиях невыносимой жары проблема нехватки воды в поселках Казани и окрестностях вновь вышла на первый план. Причины дефицита, как правило, одни и те же: старые маломощные водопроводы и водонапорные башни и резкий рост населения малоэтажных микрорайонов города. Аномальный зной резко усугубил эту проблему: люди то и дело принимают душ, чаще и больше поливают огороды, словом, водопотребление возросло в разы. Как возник дефицит ресурса в Клыках, и как городские власти собираются его ликвидировать, разбиралось «Реальное время».

«Еще 100 домов построят — без воды летом будем»



Жители Больших Клыков рассказали «Реальному времени», что и в прежние годы испытывали проблемы с водой. «Понятно, что все поливают вечером, и все дела, но так, чтобы воды вообще нет..», возмущались они.



При этом если еще недавно полить огород получалось хотя бы на рассвете, то сейчас и в 5 часов утра напора нет. И такая ситуация не только в поселках — в городе на улице Бигичева тоже «по ниточке вода льется», уверяют жители поселка и подробно рассказывают предысторию «великой засухи».

— Я был ребенком, когда в Клыки магистральный водопровод прокладывали из Азино, труба шла как раз мимо нашего дома, — вспоминает Денис Бобырь. — Это было больше 20 лет назад, и рассчитан был этот водопровод на тогдашнее население поселка. И диаметр труб, и напор воды были достаточными, перебоев с водой не возникало вообще. Но в последние 5-6 лет в Клыках началось активное строительство новых домов. Многие старожилы продают часть участка, и там появляются новые дома, население увеличивается, а с ним и расход воды. Нужен новый, более мощный водопровод, но кто его будет строить? Возможно, выход можно найти, увеличив давление в старом водопроводе. Но если городские власти не остановят уплотнительную застройку поселка, проблема, я думаю, не решится никогда.

Коренные жители Клыков настроены решительно — они хотят, чтобы городские власти волевым путем прекратили точеную застройку поселка. Фото wikimapia.org

— Там, где раньше стоял один дом, строят еще два, а то и три, — согласен с ним Дамир Гатауллин. — И в каждом доме живет по 3-4 человека. А водопровод Клыках имеет диаметр всего 110 мм, и то только по некоторым улицам — Октябрьской, Круговой, Строителей… На большинстве улиц проложена труба всего 40 мм, да и она изношена! Наш водопровод подключен к городским сетям водоснабжения, а использовавшиеся ранее в поселке водонапорные башни, подключенные к местным артезианским скважинам, насколько я знаю, отключены, хотя они могли бы частично компенсировать нехватку воды. К новым домам новые трубы не прокладываются, их строят точечно и подключают к существующему водопроводу. В новых коттеджах часто ставят насосы и вытягивают воду из труб. У них вода есть, а что делать соседям, которые не имеют такой возможности? По всему поселку развешаны объявления: «Куплю участок», на строительстве в разных концах поселка я вижу один и тот же автомобиль — это какая-то фирма нас «уплотняет». А чиновники не вмешиваются, ничего не делают, чтобы изменить ситуацию!

С ним согласны многие соседи. «Ну эту же проблему нужно решать, как вы думаете? Так еще за год 100 домов построят — и что, мы вообще без воды летом существовать будем?», — пишут в чате. Коренные жители Клыков настроены решительно — они хотят, чтобы городские власти волевым путем прекратили точеную застройку поселка.

«Вопрос можно решить — надо вкладываться»

«Реальное время» нашло застройщика, который активно «уплотняет» Клыки — риэлтор компании, принадлежащей казанскому предпринимателю Ильдару Яруллину, сообщила, что только в прошлом году ООО «ОК» было построено и продано 50 домов, сейчас на выбор предлагается 25 — завершенных строительством и недостроенных и будут строиться еще.

А сам Яруллин подтвердил, что его фирма зашла на строительный рынок малоэтажной недвижимости всерьез и надолго, и заявил: острой проблемы с водоснабжением в Клыках нет, а есть проблема, скажем так, потребительского характера:

— Способы решения вопроса нехватки воды есть, но люди ждут решения от государства и не хотят сами платить деньги. И готовы сутками стоять с плакатами на площади, хотя вопрос решается легко. Надо просто подключиться к центральному водопроводу, протянуть трубы где-то на 250 метров, где-то на 500. К примеру, есть Большая Садовая улица — мы там потратили около 250 тысяч рублей и подключили свои дома, в них нет проблем с водой. Когда строили этот водопровод, прошли по соседям, предлагали участвовать в этом проекте — все отказались. На Магистральной улице мы строили дома — там тоже нет проблем. А сейчас к нам пошли обращения — «А можно, мы к вашей трубе подключимся?». Так же обстоят дела с электричеством, с газом. Мы поставили дополнительную трансформаторную подстанцию. Да, можно было подождать, пока это сделает государство, но когда это будет?

Бизнесмен удивляется, почему жители поселка, страдающие от нехватки воды, не поставят в своих домах хотя бы накопители — чтобы резервуары заполнялись в часы наименьшего потребления. Фото gidpotrubam.ru

У государства, рассуждает бизнесмен, долгосрочные планы, а предпринимателям «надо сейчас», поэтому они готовы платить. Кроме того, он удивляется, почему жители поселка, страдающие от нехватки воды, не поставят в своих домах хотя бы накопители — чтобы резервуары заполнялись в часы наименьшего потребления:

— Им же известно, примерно сколько воды они расходуют — делали бы запас на сутки и расходовали его в пиковые часы… Сокуры и многие другие поселки так живут. Но в это тоже надо вкладываться.

Пока водопровод проектируют…

В исполкоме Казани на запрос «Реального времени» с просьбой объяснить дефицит воды в Клыках и других поселках города, а также ответить, как планируется решать проблему, ответили следующее:

— Большая часть сетей водоснабжения жилого массива Малые Клыки построена еще до присоединения поселка к Казани — в 1970-1980-х годах без проектной документации и гидравлических расчетов. При строительстве данных сетей не была предусмотрена закольцовка линий, сети проложены на ненормативной глубине, по всей протяженности имеются искусственные сужения диаметров трубопроводов. Данные сети переданы на баланс МУП «Водоканал» в 2011 году в качестве бесхозяйных без выделения финансирования на их содержание.

Данные сети были переданы на баланс МУП «Водоканал» в 2011 году в качестве бесхозяйных. Фото vvvpress.ru

Выполнялись ли за минувшие с тех пор 10 лет «Водоканалом» какие-либо работы на средства, заложенные в тарифе на воду, в исполкоме не сообщили. А вот о планах на будущее рассказали, только не уточнив сроки:

— Для улучшения холодного водоснабжения в жилом массиве Малые Клыки ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан» запланировано строительство водопровода по улицам Зажора, Рабочая, Татарстан. В настоящее время на основании выданных МУП «Водоканал» технических условий вышеуказанной организацией разрабатывается проектная документация для производства данных работ.

Как выяснило «Реальное время», контракт на проектирование водопровода заключен в конце апреля 2021 года с единственным заявившимся участником конкурса на право выполнения инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту инженерных систем в населенных пунктах Республики Татарстан — ООО «Профпроект». На этих работах проектная фирма заработает в общей сложности 51,23 млн рублей.



На проект строительства сетей водоснабжения по ул.Татарстан в жилом массиве Малые Клыки из этой суммы отводится 486 тыс. рублей. Срок завершения работ определен в госконтракте следующим образом: «по 31.03.2022 г., в соответствии с графиком выполнения работ», графика среди опубликованных документов контракта обнаружить не удалось.

Плановые же сроки строительства водопровода исполком не указал.

Выполнялись ли за минувшие с тех пор 10 лет «Водоканалом» какие-либо работы на средства, заложенные в тарифе на воду, в исполкоме не сообщили. Фото: Роман Хасаев

Как жители поселка друг другу воду перекрывают

Что же касается настоящего времени, то в исполкоме сообщили:

— Сети данного жилого массива не рассчитаны на резкое увеличение объёма водопотребления, в том числе связанное с использованием питьевой воды на поливочные нужды. Также неоднократно специалистами предприятия выявлялись случаи несанкционированного перекрытия жителями запорно-регулирующей арматуры на уличных сетях водоснабжения. Предприятием ежедневно проводится обследование сетей поселка с регулировкой запорной арматуры.

Последнее обследование такого рода сотрудники «Водоканала» проводили 23 июня — об этом «Реальному времени» сообщила одна из жительниц Клыков.

Ну, а с какой целью граждане обеспечивают лишней работой «Водоканал», втихаря перекрывая задвижки на водопроводе, осталось загадкой. Хотя есть подозрение, что перекрывают они воду соседям, чтобы обеспечить ее присутствие в собственных кранах.

Первая попытка «уплотнения» Клыков закончилась банкротством

Процесс «уплотнения» в Клыках начался еще до пандемии коронавируса — тогда его проводило ООО «Строительная компания «Иман». По данным «Спарк-Интерфакс», оно завершило 2019 год с выручкой в 5,97 млн рублей и чистой прибылью в 3,82 млн, однако в марте 2021 года было признано банкротом, и сейчас в его отношении открыто конкурсное производство. Компания просуществовала менее 4 лет — она была зарегистрирована Артуром Хабибуллиным в мае 2017-го.

Процедура банкротства ООО «СК «Иман» была инициирована одной из заказчиц, и сумма иска в общей сложности составила всего лишь порядка 2 млн. рублей. Но процесс банкротства топчется на месте: 1 июня Арбитражный суд РТ продлил конкурсное производство по ходатайству конкурсного управляющего. Он мотивировал ходатайство тем, что «инвентаризация имущества не завершена, в связи с тем, что бывшим руководителем должника не передано имущество, а так же документы, отражающие хозяйственную деятельность».

Процесс «уплотнения» в Клыках начался еще до пандемии коронавируса — тогда его проводило ООО «Строительная компания «Иман». Фото instagram.com/sk_iman_kzn

«Всерьез и надолго»

Компания, которая сейчас строит в Клыках дома — ООО «ОК», по данным «Спарк-Интерфакс» функционирует на рынке с 2011 года и в «анамнезе» не имеет никаких серьезных судебных разбирательств. Ее выручка за 2020 год составила 4,545 млн. рублей, чистая прибыль — 101 тыс.

Учредитель фирмы Ильдар Яруллин владеет разветвленным бизнесом. Ему также принадлежит зарегистрированное в 2019 году ООО «ОКСтрой» («уставник» этой компании намного превышает традиционные 10 тыс. рублей — с октября 2020 года он составляет 1, 01 млн). И еще зарегистрированными в Казани ООО «Финлайн-Зеленодольск» (занимается деятельностью по финансовой аренде) и ООО «ОКПроф» (основной вид деятельности — «торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах»).

Владелец и собственник ООО «ОК» Ильдар Яруллин сказал «Реальному времени», что на строительный рынок его компания пришла всерьез и надолго. И хотя она начала строить в районах республики уже многоэтажные дома, это направление — индивидуальное строительство — намерена и дальше развивать.