На строительный контроль реконструкции участков 3-го северного коллектора в Казани потратят 12,9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На оказание услуг строительного контроля за выполнением комплекса работ по реконструкции участков третьего северного коллектора в Казани потратят 12,9 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МУП «Водоканал». Подрядчику необходимо оказать услуги по руководству строительными проектами. Контролировать работы необходимо до 31 марта 2023 года.

Подать заявку можно до 14 декабря, подрядчика определят 16 декабря.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Реконструкция третьего северного коллектора в Казани стартовала в начале этого года. Он проходит по Гаврилова, проспекту Ямашева, Амирхана, Чистопольской, Декабристов, Вахитова, до улицы Несмелова. Общая протяженность объекта — 8 км, из которых 4,7 км — аварийные.

В начале ноября стало известно, что на проектно-изыскательские работы по реконструкции участка третьего северного коллектора по ул. Чистопольской, 10/8, до пересечения с ул. Бондаренко, МУП «Водоканал» потратит 4,2 миллиона рублей из собственных средств.

Второй этап реконструкции третьего северного коллектора по улице Чистопольской, на участке от улицы Меридианной до улицы Бондаренко, обошелся «Водоканалу» в 209,8 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко