Казанский «Водоканал» высадит на своих очистных сооружениях деревья за 24 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Как выяснило «Реальное время», казанский «Водоканал» ищет подрядчика для благоустройства территорий собственных очистных сооружений. Стоимость контракта оценивается в 24 млн рублей, а выполнить работы необходимо до 31 октября текущего года.

Исполнителю предстоит высадить 100 четырехметровых тополей на десяти различных посадочных местах. Кроме того, он должен будет посадить более 2,8 тысячи кустарников калинолистного пузыреплодника, а также 670 килограммов семян газонной травы. Также в обязанности войдет спил сухих веток на соседних растениях и их утилизация.

Согласно требованиям «Водоканала», результатом работ должна стать двухрядная живая изгородь. Сами места, на которых будут проводиться работы, станут известны подрядчику только после получения заявки от предприятия.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в начале месяца стало известно, что в Кировском районе Казани обновят комплекс инженерных сооружений, предназначенных для отвода сточных вод. На эти цели из республиканского бюджета власти выделят полмиллиарда рублей. В число работ, которые необходимо выполнить до декабря текущего года, войдут валка деревьев, расчистка канав и даже ремонт канализационно-насосной станции. Уточнялось, что взамен уничтоженных насаждений он должен будет провести компенсационное озеленение с благоустройством территории. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин