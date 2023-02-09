За год в Казани произошло более 1,1 тысячи аварий на сетях водоснабжения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сетях водоснабжения Казани за 2022 год произошло 1 174 аварии. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 250, заявил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

При устранении 590 аварий в прошлом году водоснабжение жителей пришлось приостанавливать на срок от одного до восьми часов. В 285 случаях он был в разы больше — от 8 до 16 часов.

Без превращения водоснабжения в 2022 году удалось устранить 299 аварий, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Казани уже почти ведется реконструкция аварийного участка третьего северного коллектора. Работы на объекте стартовали в феврале 2022 года и должны были уже завершиться на полукилометровом отрезке проспекта Фатыха Амирхана между улицами Чистопольской и Четаева. Однако они все еще продолжаются. Подробнее о ситуации, из-за которой автомобилисты и пассажиры общественного транспорта мучаются в пробках, жители окрестных домов не могут нормально выехать из дворов, терпят запах канализации, а аварии на коллекторе продолжаются, — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина