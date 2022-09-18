Казанский «Водоканал» отменил тендер на реконструкцию участка коллектора на Кварталах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«С целью исключения рисков невозможности или несвоевременности поставки и гарантийного обслуживания материалов»

Казанское МУП «Водоканал» отменило тендер на реконструкцию 3-го Северного коллектора по проспекту Ямашева на участке от дома №93 до дома №71а, выяснило «Реальное время». Предприятие, три четверти сетей которого давно устарели и периодически становятся источников фонтанов прямо посреди дороги и зловония, сослалось на «сложившуюся политико-экономическую обстановку» и сложности с импортом из недружественных России стран.

С подрядчиком изначально планировалось определиться 19 сентября. Теперь же продецура откладывается на неопределенный срок, а значит затягивается и реконструкция 3-го Северного коллектора.

— Комиссия по закупкам решила отменить закупку <...> для внесения изменений в техническую часть документации с целью исключения рисков невозможности или несвоевременности поставки и гарантийного обслуживания материалов, в том числе профиля из непластифицированного поливинилхлорида, применяем при производстве работ по реконструкции канализационного коллектора по пр. Ямашева, с учетом сложившейся политико-экономической обстановки и ограничением/прекращением импорта из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, — говорится в извещении.



На реконструкцию 3-го Северного коллектора по проспекту Ямашева на участке от дома №93 до дома №71а «Водоканал» готов выделить почти 355 миллионов рублей. Подрядчику необходимо выполнить земляные работы, укрепить стены котлованов, устроить колодцы, отремонтировать и заменить плиты перекрытия, провести санацию канализационного коллектора и так далее.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На зловония рядом с участком, тендер на реконструкцию которого сначала объявил, а затем отменил «Водоканал» жаловались местные жители. В декабре прошлого года жительница Казани рассказывала, что в доме №69 по проспекту Ямашева невозможно находиться с открытыми окнами — неприятный запах сразу проникает в квартиры.

Провал за провалом

«Третий северный коллектор протяженностью 8 км и диаметром 1499 мм проложен от пр.Ямашева до ул.Несмелова в 1985 году для сбора и отведения стоков Ново-Савиновского и Советского районов, включая поселок Дербышки. Он обеспечивает функционирование 1050 многоквартирных домов, 50 детских садов, 25 школ, 154 административных зданий и четырех больниц», — рассказывали власти Казани.

За последнее десятилетние на 3-м Северном коллекторе зафиксировали 43 провала грунта, 25 из которых — в прошлом году, три — в текущем. Самый серьезный провал, который вынудил начать масштабную реконструкцию, случился почти год назад — в октябре прошлого года из-за высокой изношенности сетей.

Фото: kzn.ru

Реконструкция стартовала в феврале 2022 года. Отремонтировать планируют 2,3 км — успеть хотят до Нового года. По инвестиционной программе «Водоканала» на ремонт выделили 1,6 миллиарда рублей, из которых 400 миллионов — на первый этап реконструкции — по ул.Чистопольской на участке от ул.Меридианной до ул.Бондаренко.

В начале августа директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров заявил, что работы первом участке по ул.Чистопольской идут по графику. Проект по второму участку коллектора — по проспекту Ямашева от ул.Адоратского до ул.Фатыха Амирхана — на тот момент находился на экспертизе, велась подготовка к работам на третьему участке по ул. Фатыха Амирхана, от ул.Четаева до ул.Чистопольской.

При этом в конце июня сообщалось, что «в июле в Казани начнется второй этап реконструкции третьего северного коллектора — на участке проспекта Ямашева от ул.Адоратского до ул.Амирхана».

Потоп за потопом

В начале месяца в Казани напротив магазина «Леруа Мерлен» на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской прямо из-под крышки канализационного люка образовался «фонтан». Он затопил не только дорогу, но и подвалы сразу нескольких домов Чистопольской и Четаева.

— Все содержимое канализационных труб сейчас фонтаном бьет на проезжую часть, а самое страшное — подвал моего дома полностью затоплен, в подъезде невозможно дышать, — рассказала «Реальному времени» одна из жительниц города.

13 сентября канализационными водами затопило и перекресток на пересечении проспекта Ямашева и Адоратского. В аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» заявили, что не знают, когда смогут устранить аварию.



Аварийные ситуации происходя и на другом берегу Казанки, в нескольких километрах от изношенного 3-го Северного коллектора. В конце августа течь из канализационного люка образовалась на ул. Академической. Вода, ржавый осадок которой осел на асфальт, затопила дорогу не только на ней, но и близлежащие улицы — Вишневского и Николая Ершова. Устранили аварию лишь на следующий день.

Фото: realnoevremya.ru

Канализационные ручью казанцы этим летом могли наблюдать и на улице 2-й Азинской. Она заливала и тротуар, и проезжую часть.

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Татьяна Демина