Театр как наказание: расширен перечень мест исправительных работ в Татарстане

В обновленном сегодня списке из 180 предприятий есть оперный театр, МУП «Ритуал», винзавод АО «Татспиртпром» и даже два ЧОПа

Фото: Максим Платонов

Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте мэрии Казани. Но ряд учреждений и предприятий, в которые обратилось «Реальное время», о своем включении в список впервые услышали от наших корреспондентов.

Было 46, стало 180

Перечень организаций, в которых отбывается наказание в виде обязательных и исправительных работ, впервые был опубликован в 2014 году в виде приложения к постановлению исполкома Казани №2217 «Об определении видов работ и перечня организаций, в которых отбывается уголовное наказание в виде обязательных и исправительных работ». Позже в течение нескольких лет в него вносили последовательные изменения, сейчас он обновляется раз в полгода. В списке, опубликованном сегодня, 180 организаций (в 2014 году их было 46).

Среди них — муниципальные унитарные предприятия («Городские мосты», «Метроэлектротранс», «ПАТП №2», «ПАТП №4» и др.), акционерные общества (Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», «Татэнерго», «Казанский хлебозавод №3», «Завод «Элекон», завод Vigrosso «Татспиртпрома»), предприятия жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальные предприниматели. Также в перечне значится, к примеру, Татарский академический государственный театр оперы и балета имени М. Джалиля.



Среди них — муниципальные унитарные предприятия («Городские мосты», «Метроэлектротранс», «ПАТП №2», «ПАТП №4» и др.), акционерные общества, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальные предприниматели. Фото Максима Платонова

В списке более 128 частных компаний, подавляющее большинство которых относятся к малому и среднему бизнесу, а также 22 индивидуальных предпринимателя. При этом далеко не все компании зарегистрированы в Казани — в перечне мы обнаружили юрлица из Москвы, Йошкар-Олы, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Если верить документу, такое наказание отбывается в Казани и на двух частных охранных предприятиях — в казанской «Энигме» и московском «Динамите». Связаться с их руководством, к сожалению, не удалось.

Пресс-служба мэрии Казани сообщила, что список предприятий предоставляет УФСИН России по РТ. Редакция «Реального времени» направила запрос об этом, но на момент публикации материала ответа пока не получила.

«Нам такого счастья не надо!»

«Реальное время» обратилось с запросом в Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. В отделе кадров нам ответили:

— Впервые об этом слышим, мы никаких заявлений на такие работы не подавали. Будем выяснять, почему мы в этом списке оказались. У нас, конечно, бывает запрос на неквалифицированную работу — погрузочные работы, монтаж сценических конструкций. Но в театре люди работать хотят, и все позиции обычно заняты. Но в принципе, любая рабочая должность требует каких-нибудь навыков. Без навыков это могут быть, например, дворники, уборщики, гардеробщики. Но таких вакансий у нас нет, они все закрыты. Кроме того, к выбору, к примеру, гардеробщика нужно подходить избирательно, это все требует отдельного подхода.

«Люди, которые к нам устраиваются на работу, проходят проверку в ФСБ. И мы не берем людей с судимостью», — пояснили в службе управления персоналом «Водоканала». Фото Александра Герасимова / evening-kazan.ru

Директор казанского ООО «Спектр безопасности» Лариса Радойчич тоже ясно дала понять корреспонденту «Реального времени», что компания не просилась в этот список. «Нам такого счастья не надо!» — ответила она на вопрос о вхождении своего ООО в «исправительный перечень».

«Реальное время» связалось с руководителями нескольких компаний из числа МСБ, оказавшихся в этом списке (путаница из-за схожих названий юрлиц полностью исключена, в списке мэрии также приведены ИНН). Все они отреагировали на вопрос о включении в список аналогичным образом — о своем участии в этом списке не знали до нашего звонка.

Так, директор сети пекарен «Такие пироги» Марат Каримов заявил, что не предпринимал никаких мер к этому — в компании после этого вопроса даже направили обращение в мэрию. Схожим образом отреагировали в руководстве «ПК Пружинный проект» (производитель пружин) — никаких обращений о включении в подобный список со стороны компании не направлялось.

На МУП «Водоканал» тоже не смогли пояснить, почему предприятие оказалось в перечне:

— Нам известно про этот список. Но у нас опасный производственный объект, на который посторонние лица не допускаются, тем более лица с судимостью. Люди, которые к нам устраиваются на работу, проходят проверку в ФСБ. И мы не берем людей с судимостью, — пояснили в службе управления персоналом «Водоканала».

Но есть и те, кому «такого счастья» надо

Замдиректора казанского завода «Кварт» по экономической безопасности и работе с персоналом Анас Валеев рассказал «Реальному времени», что эта работа на предприятии уже ведется — примерно раз в месяц структуры ФСИН направляют к ним такого осужденного, и его принимают на работу на производство.

— Бывает, например, такое, когда часть срока они отсидели и их отпускают на исправительные работы на срок от нескольких месяцев. Я собеседования провожу, и если у людей есть желание работать — беру. У них же как: если они не будут работать, их могут вернуть на зону. Работают они не в белых халатах, производство у нас и шумное, и грязноватое. Берем только на производство и на рабочую тарифную сетку. Не всегда они у нас здесь задерживаются. Иногда приходит запрос, и я пишу ответ: вот, мол, поработал неделю и пропал, дальше уже их дело. А бывает так, что они спокойно отрабатывают свой срок. Более того: если им понравилось, они остаются. И мы их берем. Резинщика ведь ни одно ПТУ не готовит!

МУП «Горводзеленхоз» тоже участвует в наставлении провинившихся на путь истинный и берет осужденных на исправительные работы. В кадровом отделе нам пояснили, какова процедура и как отбираются осужденные:

— К нам приходят, например, сотрудники УФСИН с исполнительными листами, где прописано количество часов обязательных работ для осужденных. Среди них, как правило, есть рабочие зеленого строительства. Сюда попадают люди, которые уже знакомы с профилем нашей работы. В их личных делах обычно прописывают, что они умеют делать, — пояснили в кадровом отделе МУП «Горводзеленхоз».



АО «Татспиртпром»: в цехах и на линии розлива осужденные работать не будут

В ответ на запрос «Реального времени» пресс-служба АО «Татспиртпром» ответила, что там действительно могут принять осужденных на исправительные работы. Более того, 10 лет назад там уже реализовывалась такая практика, и тогда всё закончилось хорошо:

«В компанию «Татспиртпром» обратилось Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан по вопросу рассмотрения организации на нашем предприятии принудительных работ для осужденных. На это обращение мы откликнулись утвердительно, но при условии, что данные лица будут проходить тщательное собеседование. Сотрудники отдела безопасности и кадров будут проверять документы осужденного, какое правонарушение он совершил, его прошлые места работы, социальную адаптацию.



Важно отметить, на нашем заводе соблюдаются все правила и нормы пищевой безопасности, соответственно, осужденного не могут допустить на работу в производственные цеха, линию розлива, склады хранения алкогольной продукции. Также, на нашем заводе не смогут работать осужденные, имеющие алкогольную или наркотическую зависимость, а также те, кто проходил лечение в специализированных реабилитационных учреждениях.



Данные лица смогут быть допущены, например, к малярным работам и уборке на прилегающей к заводу территории. Также, к ним будет закреплен куратор (из числа сотрудников предприятия), который будет контролировать процесс работы, а также сможет оказать консультационную поддержку».