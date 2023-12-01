На водопроводе по улице Фучика в Казани произошла авария — на место выехал районный прокурор

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Приволжского района Казани проконтролирует ход ремонтно-восстановительных работ на водопроводе по улице Фучика в Казани, где произошла авария на сетях «Водоканала». Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сроки устранения последствий коммунальной аварии уточняются. Для оценки сложившейся ситуации на место инцидента выехал районный прокурор Артур Шарипов.

Информация о прорыве водопровода появилась в соцсетях. В «Водоканале» местных жители уже предупредили о возможном снижении напора воды в близлежащих домах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце ноября прокуратура Альметьевска начала проверку по факту коммунальной аварии в городе. Она возникла при подключении к центральному водоснабжению нового дома, находящегося на пересечении улиц Аминова — Гафиатуллина. Как сообщал глава района Тимур Нагуманов подрядчики совершили ошибки, из-за чего с запуском воды возник целый ряд прорывов.



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Айрат Назипов