В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат водоснабжение

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В некоторых домах Советского района Казани на следующей неделе ожидается отключение водоснабжения. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

Отключат воду с 09.00 во вторник, 18 июля, до 12.00 среды, 19 июля, в связи с реконструкцией и переврезкой аварийного участка водопровода Д=600 мм по ул. Аделя Кутуя.

Отключение коснется следующих адресов:



Аделя Кутуя, 9, 16, 33, 35, 37/23, 39, 39а, 42/31, 42а, 44, 44а, 46, 46а;

Аэропортовская, 13, 15, 25;

Бондюжская, 3а, 3Б;

Волочаевская, 1, 1 корп.1; 4, 6, 8;

Гвардейская, 1/24, 2/22, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 11а, 14, 15, 16, 16а, 16Б, 16в, 31/42, 33, 34, 34а, 34Б, 35, 35а, 37, 37 корп.1,11,12,13,14,15,16,17; 37а, 37/1, 38, 38а,Б; 38Б/1; 43 корп.2,3,4; 45, 45/1; 45/2; 45а/4; 45а/3, 45а/5; 45а корп.1; 45Б, 45и, 46а, 46а/1; 46а/2; 48 корп.1,2, 50, 52, 53/2; 53/3; 53/4; 53/5, 53/30;

Гастелло, 1, 1а, 7, 7а, 18, 20;

Кр. Позиции, 3а, 3Б, 7а;

Курская, 3, 4, 6, 8а, 10;

Макаренко, 6;

Н. Исанбета, 43, 49, 51, 53, 55, 57;

П. Лумумбы, 20, 20 корп.4; 22/2, 24/1, 44;

Седова, 1, 2 корп.4; 3, 5, 7, 22, 22 корп.1; 24, 24 корп.1; 24а, 27, 27 корп.1; 27а, 27Б, 27в;

Спортивная, 3, 14, 16, 20, 22/32, 33;

Ст. Разина, 37, 39, 48, 50, 52;

Толбухина, 9, 11, 13;

Шуртыгина 7, 8, 11, 11а, 15, 15а, 15Б, 17, 19, 21, 22, 23/37, 24, 24/1, 32/22, 34.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, их можно оставить по телефону: +7(843)231-62-60.

Недавно воду отключали в Кировском районе Казани из-за аварии на сетях по улице 40 лет Октября.



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Маргарита Головатенко