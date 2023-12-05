Для казанского «Водоканала» ввели ежедневную отчетность по исполнению инвестпрограммы

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Казани для МУП «Водоканал» ввели ежедневную отчетность по исполнению инвестиционной программы. Об этом на брифинге в кабмине сообщил председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев:

— В связи с контролем исполнения инвестпрограммы возникла необходимость более тщательного исполнения и контроля за этими программами. Поэтому мы ввели для конкретно МУП «Водоканал» ежедневную отчетность. Кроме того, мы ежемесячно отчитываемся в ФАС России и Кабинет министров Республики Татарстан, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в феврале 2023 года раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание, что казанский «Водоканал» в прошлом году не смог полностью выполнить инвестиционную программу. Проконтролировать этот вопрос он поручил мэру Казани Ильсуру Метшину:

— Еще одна тема — это состояние и аварии на объектах водоснабжения и водоотведения. Здесь тоже есть вопросы, связанные с инвестпрограммой МУП «Водоканал». По прошлому году «Водоканал» принятые обязательства по инвестпрограмме не полностью реализовал. Ильсур Раисович, надо обратить внимание. Понятно, что, наверное, есть какие-то причины, но тем не менее...И эти вопросы должны быть на вашем контроле, — заявил Рустам Минниханов на XXI сессии Казгордумы IV созыва.



По данным «Водоканала», на сетях водоснабжения Казани за 2022 год произошло 1 174 аварии. По сравнению с предыдущим годом их количество сократилось на 250.



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Татьяна Демина