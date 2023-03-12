Казанский «Водоканал» потратит 2 миллиона рублей на разработку декларации безопасности Волжской дамбы

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Как выяснило «Реальное время», казанское МУП «Водоканал» планирует выделить 2 миллиона рублей на разработку декларации безопасности Волжской защитной дамбы. Финансирование предприятие обеспечить из собственных средств.



Работы будут проводиться в десять этапов. На первом из них исполнителю необходимо разработать и согласовать в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана «Расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории РТ в результате аварии гидротехнического сооружения». Второй этап предусматривает организацию и проведение с составлением акта регулярного обследования гидротехнического сооружения и его согласование со всеми заинтересованными лицами.

Третий этап — подготовка сведений в Российский Регистр ГТС, четвертый — разработка критериев безопасности ГТС, пятый — разработка плана ликвидации аварий. На шестом этапе исполнитель займется созданием паспорта гидротехнического сооружения.

Седьмой этап оказания услуги предполагает оценку риска аварий на Волжской защитной дамбе, восьмой - разработку декларации безопасности ГТС и ее графической частей, девятый - организацию экспертизы документации. На заключительном, десятом этапе, исполнителю необходимо оказать сопровождение при утверждении Декларации безопасности в Ростехнадзоре.

Результат работ «Водоканал» хочет получить до 30 июня текущего года. Услуга будет считаться выполненной полностью и подлежать оплате в полном объеме после получения уведомления Центра регистра ГТС о внесении сведений о Волжской защитной дамбе в Российский Регистр гидротехнических сооружений.

Осенью 2022 года «Реальное время» писало, что казанский «Водоканал» направит из собственных средств на текущий ремонт верхнего бьефа и откосов Южной дамбы 1,78 миллиона рублей. Планировалось засыпать несанкционированные переезды площадью 735,49 кв. метра и выполнить щебнение гребня дамбы на 313 «квадратах».



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Татьяна Демина