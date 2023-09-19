Казанскому «Водоканалу» осталось отремонтировать 700 погонных метров участка третьего северного коллектора
Казанскому «Водоканалу» работы по реконструкции третьего северного коллектора осталось завершить на участке протяженностью 700 погонных метров. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Андрей Егоров на брифинге в кабмине Татарстана.
— Из более 5 км ровно половина аварийные. Сегодня мы из трех участков два завершили. Осталось 700 погонных метров завершить возле здания КАИ, где самолет стоит. Там очень сложный участок, — рассказал он.
Андрей Егоров уточнил, что там пришлось вынести 20 высоковольтных электрических кабелей — это более 40 км. Также были смежные коммуникации, в том числе газ.
Он подтвердил планы завершить реконструкцию третьего северного коллектора до конца 2023 года.
— Еще есть участок возле «Татнефть Арены» и ЖК «Магеллан». Это уже другой этап реконструкции. В сентябре прошлого года там провалы образовались, — напомнил, Андрей Егоров, уточнив, что к работам там приступят в декабре.
Напомним, реконструкция третьего Северного коллектора в Ново-Савиновском районе Казани стартовала в феврале 2022 года. Андрей Егоров в апреле 2023-го утверждал, что она затягивается из-за критического состояния объекта. В июне продление изначально установленных сроков завершения работ он объяснял выявлением большого количества скрытых разрушений, которые решили устранять, чтобы не прекращать предоставление услуг по водоотведению и водоснабжению.
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