Казанскому «Водоканалу» осталось отремонтировать 700 погонных метров участка третьего северного коллектора

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Казанскому «Водоканалу» работы по реконструкции третьего северного коллектора осталось завершить на участке протяженностью 700 погонных метров. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Андрей Егоров на брифинге в кабмине Татарстана.

— Из более 5 км ровно половина аварийные. Сегодня мы из трех участков два завершили. Осталось 700 погонных метров завершить возле здания КАИ, где самолет стоит. Там очень сложный участок, — рассказал он.

Андрей Егоров уточнил, что там пришлось вынести 20 высоковольтных электрических кабелей — это более 40 км. Также были смежные коммуникации, в том числе газ.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он подтвердил планы завершить реконструкцию третьего северного коллектора до конца 2023 года.

— Еще есть участок возле «Татнефть Арены» и ЖК «Магеллан». Это уже другой этап реконструкции. В сентябре прошлого года там провалы образовались, — напомнил, Андрей Егоров, уточнив, что к работам там приступят в декабре.

Напомним, реконструкция третьего Северного коллектора в Ново-Савиновском районе Казани стартовала в феврале 2022 года. Андрей Егоров в апреле 2023-го утверждал, что она затягивается из-за критического состояния объекта. В июне продление изначально установленных сроков завершения работ он объяснял выявлением большого количества скрытых разрушений, которые решили устранять, чтобы не прекращать предоставление услуг по водоотведению и водоснабжению.



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Татьяна Демина