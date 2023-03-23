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В некоторых домах Московского района Казани отключили воду из-за аварии

14:11, 23.03.2023 2
В некоторых домах Московского района Казани отключили воду из-за аварии
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В некоторых домах Московского района Казани отключили воду в связи с аварией на сетях МУП «Водоканал» по улице Гагарина, 93, 99. Об этом сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.

Пока не завершатся ремонтные работы, воды не будет по адресам:

  • ул. Восстания, 50;
  • ул. Гагарина, 93, 99;
  • ул. Декабристов, 189, 191, 193.

Цистерна с водой стоит у дома №50 по ул. Восстания.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

21 марта воду отключали на весь день в домах Вахитовского района Казани из-за ремонтных работ на водопроводе на улице Рахимова.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан Водоканал Казань

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 мар
    В последнее время много работы у ребят,поэтому ждём бюджет от федералов,иначе аварии будут продолжаться
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  • Анонимно 23 мар
    Лишь бы уж не что то серьёзное,не хочется надолго без воды остаться
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