В некоторых домах Московского района Казани отключили воду из-за аварии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В некоторых домах Московского района Казани отключили воду в связи с аварией на сетях МУП «Водоканал» по улице Гагарина, 93, 99. Об этом сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.



Пока не завершатся ремонтные работы, воды не будет по адресам:

ул. Восстания, 50;

ул. Гагарина, 93, 99;

ул. Декабристов, 189, 191, 193.

Цистерна с водой стоит у дома №50 по ул. Восстания.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

21 марта воду отключали на весь день в домах Вахитовского района Казани из-за ремонтных работ на водопроводе на улице Рахимова.



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Маргарита Головатенко