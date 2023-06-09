В казанском «Водоканале» выявили нарушения трудового законодательства

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Прокуратура Казани выявила нарушения трудового законодательства в местном МУП «Водоканал». В ходе проверки установлено, что сотрудники предприятия не обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.



Также в казанском «Водоканале» выявляли нарушения российского законодательства при заключении срочных трудовых договоров и привлечении работников к дисциплинарной ответственности. В адрес директора предприятия Андрея Егорова внесено представление об их устранении, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Кроме того, в отношении ответственных должностных лиц «Водоканала» возбуждены административные дела о нарушении трудового законодательства. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, в октябре 2022 года казанский «Водоканал» закупал средства индивидуальной защиты для сотрудников на 583 тысячи рублей из собственных средств. В списке были два шланговых аппарата с приводом «Противогаз ПШ-2-40-155» в комплекте с антистатичной привязью или его эквивалент, 150 комбинированных фильтров, два термостойких костюма и т.д.

«Реальное время» также рассказывало, что «Водоканал» в Казани за 4 года потратил на спецодежду 82,6 миллиона рублей. Как объяснили на предприятии, закупка осуществляется в соответствии с предписаниями.

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Татьяна Демина