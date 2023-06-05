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Казанский «Водоканал» не определил источник средств на реконструкцию части третьего Северного коллектора

09:50, 05.06.2023 Сюжет:  Коммунальные сети Казани 4
Казанский «Водоканал» не определил источник средств на реконструкцию части третьего Северного коллектора
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани не определен источник финансирования реконструкции более половины ветхого участка третьего Северного коллектора — 2,4 тысячи из 4,7 тысячи метров. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель директора МУП «Водоканал» Марат Салахов.

— В рамках инвестиционной программы на сегодняшний день ведутся работы по реконструкции 2 300 метров. На 2 400 метров, не вошедших в инвестиционную программу, источник финансирования не определен, — сообщил он.

Общая протяженность третьего Северного коллектора — 8 км, из которых 4,7 км — ветхие. Он проложен от улицы Гаврилова до ул. Несмелова. Участок от ул. Гаврилова до ул. Декабристов — ветхий, напомнили в «Водоканале».

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, реконструкция третьего Северного коллектора в Ново-Савиновском районе Казани должна завершиться до конца 2023 года. Директор «Водоканала» Андрей Егоров в апреле утверждал, что она затягивается из-за критического состояния объекта.

«Реальное время» рассказывало, что казанский «Водоканал» в 2022 году показал рекордную прибыль в 318 миллионов рублей. Эта сумма оказалась максимальной за всю историю отчетности организации, которая начинается с 1993 года.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураЭкономикаФинансыИнвестиции Татарстан Водоканал Казань

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 11:06
    Так часть сетей если не вошла в программу инвестиций,вот и средств не нашли поэтому
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  • Анонимно 11:18
    Значит будут ремонтировать другие части,на которые средства уже выделены,а там глядишь федералы раскошелятся и выделят оставшуюся свмму
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    Анонимно 14:49
    при чем здесь федералы??? в казани денег полно! вот ненадо тратить на марафоны каждый выходной на чемпы на рубин на велодорожки на не нужнные вашм паркир!! вам денег давать нельзя вообще
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    Анонимно 14:53
    Пусть минспорта РТ финансирует коллектор асболютно все ненужные траты уминспорта и минтуризма РТ вот пусть ихбюджеты вес уходят в водоканадл а сами работники этих ведомств там трудится на земляных работах

    И Д АПУТСЬ ТРО воопикив полном сотаве трудится н а реконструкции коллектора самое им то

    стольок денег ЗРЯ расходжуется в казани одни форумы и марафоны чего стоят! вотпутсь организаторы по работают руками

    а федеральные деньги вам давать нельзя!! у ва полно денег!!
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