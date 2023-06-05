Казанский «Водоканал» не определил источник средств на реконструкцию части третьего Северного коллектора

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани не определен источник финансирования реконструкции более половины ветхого участка третьего Северного коллектора — 2,4 тысячи из 4,7 тысячи метров. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель директора МУП «Водоканал» Марат Салахов.

— В рамках инвестиционной программы на сегодняшний день ведутся работы по реконструкции 2 300 метров. На 2 400 метров, не вошедших в инвестиционную программу, источник финансирования не определен, — сообщил он.

Общая протяженность третьего Северного коллектора — 8 км, из которых 4,7 км — ветхие. Он проложен от улицы Гаврилова до ул. Несмелова. Участок от ул. Гаврилова до ул. Декабристов — ветхий, напомнили в «Водоканале».

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, реконструкция третьего Северного коллектора в Ново-Савиновском районе Казани должна завершиться до конца 2023 года. Директор «Водоканала» Андрей Егоров в апреле утверждал, что она затягивается из-за критического состояния объекта.



«Реальное время» рассказывало, что казанский «Водоканал» в 2022 году показал рекордную прибыль в 318 миллионов рублей. Эта сумма оказалась максимальной за всю историю отчетности организации, которая начинается с 1993 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина