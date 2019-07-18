«Мотива не было». Как лидеры «27-го квартала» за решеткой убийство «генерала» Арутюнова раскрыли

В Казани взят под стражу бизнесмен Ганеев, которого силовики считают казначеем ОПГ и заказчиком убийства гендиректора «Водоканала»

Фото: Ирина Плотникова

Не согласовал подключение воды и канализации — и получил три пули в спину. Сегодня эту версию убийства гендиректора казанского «Водоканала» Григория Арутюнова в феврале 2004 года обнародовали силовики. В ее основе — показания осужденных к пожизненным срокам группировщиков, которые назвали заказчиком преступления бизнесмена Ирека Ганеева. 14 лет назад его освободили от подозрений по этому делу, а сегодня заключили в СИЗО. «Я не был тем, кому это было выгодно», — говорил на аресте Ганеев. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

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К заседанию суда Ирек Ганеев подготовился — закрыл лицо и медицинской маской, и белым листом бумаги. Подозреваемому — 47 лет, у него трое несовершеннолетних детей и супруга. А еще своя автостоянка «Пайкплюс» на Адоратского (данные rusprofile) и доля 50% в «Техносэт» (аренда и управление недвижимым имуществом). Также Ганеев до задержания был директором агентства недвижимости «Ташар» и транспортной компании «Ремстройсервис-КП».

За плечами у бизнесмена и непогашенная судимость: в августе 2017-го Ново-Савиновский суд Казани наказал его условным сроком в 2 года со штрафом 200 тысяч рублей за организацию работы восьми газовых автозаправок с небезопасным оборудованием без получения разрешений.

На суд пришла супруга Ганеева с сыном. По ее словам, в 2004—2005 годах они еще не были знакомы, а о тех событиях муж никогда не говорил. После задержания он заявил, что даже не знал покойного Григория Арутюнова.

Напомним, топ-менеджера казанского «Водоканала» подкараулили и застрелили в спину при выходе из квартиры ранним утром 5 февраля 2004 года. Арутюнов умер до приезда врачей в элитный дом на улице Чехова, где безопасность жильцов обеспечивала охрана милиции и кодовый замок на подъезде.

К заседанию суда Ирек Ганеев подготовился — закрыл лицо и медицинской маской, и белым листом бумаги

После трагедии «Коммерсант» вспоминал, что коммунальный чиновник Арутюнов прогремел в 2001-м на фоне вспышки холеры в Казани — его отстранили от должности, понизили, возложив вину за эпидемию, но он смог добиться восстановления в должности через суд. А в 2003-м снова попал на страницы газет — малый бизнес пожаловался президенту РТ на завышение расценок на подключение объектов к муниципальным сетям воды и канализации.

По версии следствия, конфликт по поводу расценок и подключения к коммуникациям вышел и у компании «Инсаф», занимавшейся строительством здания для конторы ритуальных услуг на пересечении улиц Чуйкова и Адоратского. Директором там был Ирек Ганеев, учредителями фирмы выступали члены группировки «27-й квартал», а инвестором стройки — один из главарей ОПГ Фарид Галиуллин. В деле об убийстве 15-летней давности он получил статус подозреваемого.

Железное доказательство в схроне ОПГ нашли еще в 2005-м

На заседании Советского суда следователь первого отдела Следкома по РТ Айрат Шакиров просил заключить Ирека Ганеева под стражу до 1 сентября, высказав опасения — может скрыться и угрожать свидетелям. Следователь объяснял — в 2005-м тот уже задерживался по данному делу, но позже его уголовное преследование было прекращено за отсутствием состава преступления. А в 2019 году показания против Ганеева дали уже осужденные группировщики и свидетели по их делу.

В частности, свидетель Кандрашин указал — «знает Ганеева по группировке». Свидетель Белов рассказал, что состоял в ОПГ «27-й квартал», где лидером был Фарид Галиуллин. «Сам Галиуллин сообщил: Ганеев был инициатором убийства Арутюнова, по его заказу убийство совершил [Владимир] Малков», — процитировали в суде часть материалов дела.

Следователь Айрат Шакиров просил заключить Ирека Ганеева под стражу до 1 сентября, высказав опасения — может скрыться и угрожать свидетелям

Тут надо пояснить — по делу группировки «Квартал» ее лидеры Галиуллин и Малков в 2008-м году получили пожизненные сроки. По делу проходили 20 обвиняемых в 17 убийствах и других тяжких преступлениях. Убийства «генерала» из «Водоканала» среди них не было. Хотя наган, из которого расстреляли Арутюнова (эксперты опознали его по ранее изъятым на месте гильзам), был обнаружен еще 13 июня 2005 года в схроне именно этой «бригады». И выдал его член ОПГ Кандрашин, оставшийся в деле свидетелем.

Тогда следователям и сотрудникам угрозыска не удалось найти достаточно доказательств для обвинений в убийстве Арутюнова. Но о железном доказательстве все эти годы они не забывали. По данным оперативников МВД, Ганеев был членом группировки, отвечал в ней за финансы и после посадки основной группы остался управлять активами. Сам Ганеев уверяет — членом ОПГ не был.

Получив новые показания по делу, Следком обратился в суд с ходатайством о признании недействительным и подлежащим отмене постановления о прекращении дела Ганеева, 9 июля суд это ходатайство удовлетворил. А 16 июля руководитель первого отдела Рамиль Билалов отменил постановление 2005 года, и уголовное дело Ганеева возобновили.

«Никакой выгоды, ни моральной, ни материальной, я не получал»

Ирека Ганеева задержали 16 июля, на допросе и очных ставках он отрицал «какие-либо связи с «Водоканалом», ссылался на алиби на день убийства. «Я ни в чем не виноват», — заявил сегодня задержанный в суде. «Очные ставки и показания, которые якобы изобличают меня, прошли еще три недели назад, и за этот период я никуда не скрылся», — добавил он, предложив суду ограничить его свободу рамками домашнего ареста.

О своих отношениях с членами ОПГ подозреваемый не говорил. Но продемонстрировал большую осведомленность в их делах

О своих отношениях с членами ОПГ подозреваемый не говорил. Но продемонстрировал большую осведомленность в их делах. Так заметил — свидетели Белов и Кандрашин на процессе в Верховном суде РТ рассказывали, что указание сделать тот схрон оружия им давал конкретный человек. Про Ганеева ни в суде, ни где-либо не говорили. Но говорят сейчас. По мнению последнего, эту пару можно привлечь за лжесвидетельство.

Нашел Ганеев мотив и у осужденного Галиуллина. Дескать, тот после получения пожизненного заключения начал активно сотрудничать со следствием и рассказывать обо всех известных ему преступлениях. «Хотел, чтобы ему изменили наказание, и он этого добился», — подчеркивает бизнесмен. Галиуллину заменили пожизненное 24 годами колонии. В 2012-м его осудили и по умышленному убийству с вознаграждением 3 тысячи долларов, но освободили от наказания за истечением срока давности.

— Все свидетели сотрудничали со следствием на тот момент, рассказывали о мелких, крупных и ужасных преступлениях, но никто не обмолвился об этом, — продолжил свою речь Ирек Ганеев. — Так почему все это происходит? Я же не волшебник, чтобы ими манипулировать?

Мотива совершать преступление против Арутюнова он также не видит: «Никакой выгоды, ни моральной, ни материальной, я просто не получал. Я был только техническим директором в фирме <...> Я не был тем человеком, которому просто было бы это выгодно».

Наталья Фарукшина заявила о незаконности возобновления следствия против Ганеева — постановление о прекращении дела 2005 года было отменено до вступления в силу решения Фемиды о недействительности данного документа

Адвокат задержанного Наталья Фарукшина заявила о незаконности возобновления следствия против Ганеева — постановление о прекращении дела 2005 года было отменено до вступления в силу решения Фемиды о недействительности данного документа. Она напомнила о трех детях своего клиента и отсутствии доказательств какого-либо противодействия следствию. А ведь у Ганеева было на это 14 лет.

Судья Алсу Шайхутдинова провела в совещательной комнате больше получаса и санкционировала арест подозреваемого в заказном убийстве.