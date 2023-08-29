Казанцы пожаловались на качество воды после аварии на сетях «Водоканала»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Жители Советского района Казани пожаловались сотрудникам мэрии на ухудшение качество воды после аварии на сетях «Водоканал». Обращение к исполкому появилось в соцсетях.

— После аварии на сетях «Водоканала» в Советском районе, на улице Губкина и Зур Урам существенно ухудшилось качество воды. Мало того, еще приходилось долго сливать воду, т к. ее дали коричневого цвета. Никакой прочистки не было после аварии. А сейчас она с пленкой и белесая, — написала местная жительница.

В мэрии со ссылкой на Комитет ЖКХ сообщили, что ориентировочно к концу месяца будут готовы результаты пробы воды.

Напомним, в редакцию «Реального времени» в июле обратились жители улицы Губкина в Советском районе Казани. По их словам, по проезжей части вдоль домов №46 и №48 бегут потоки чистой воды, при этом аварию никто не устраняет. На все обращения в «Водоканале» лишь отмахиваются от проблемы. Подробности — в материале интернет-газеты.

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Айрат Назипов