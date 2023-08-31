В ряде домов Советского района Казани на сутки отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На следующей неделе в Советском районе Казани в некоторых домах на сутки отключат воду. Это связано с проведением работ по переврезке вынесенного участка водопровода на объекте по улице Патриса Лумумбы, сообщили в МУП «Водоканал».

Воду отключат с 9.00 5 сентября до 9.00 6 сентября по адресам:

Искра, 1/151, 7, 8, 9, 10, 10 корп.1; 10а, 10Б, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 23а;

Н.Ершова, 54, 56, 56/1, 58, 58, 62г корп.1;

Октябрьский Городок, 1/106, 1/112, 1/151;

П. Лумумбы, 1/111, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 23 корп.1; 26, 28, 28а, 28Б, 29, 30, 30 корп.1; 31, 34, 37, 39, 41, 41 корп.1; 41а/1, 57.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

На днях в Казани опубликовали график прекращения подачи горячей воды на следующий месяц в жилые дома, подключенные к сетям «Татэнерго». Воду отключат с 5 по 7 сентября, но сроки могут быть скорректированы.



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Айрат Назипов