Хронология военной спецоперации: главные события за третий месяц

Что происходило с 25 апреля по 24 мая

Фото: Минобороны России

День 61-й: Москва потребовала от США прекращения поставок оружия Киеву

25 апреля Министерство обороны России сообщило об уничтожении на северной окраине города Кременчуга объектов по производству топлива нефтеперерабатывающего завода и хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск.

А посол России в США Анатолий Антонов считает, что новый пакет военной помощи Вашингтона для Украины на $800 миллионов не способствует дипломатическому урегулированию ситуации. «Вопрос накачки режима Киева вооружением не может быть воспринят, кроме как негативно, ни в России, ни в других странах», — заявил он. По его мнению, американцы своими действиями подливают масла в огонь. Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие, добавил Антонов.

День 62-й: Путин и Лавров встретились с генсеком ООН, теракты в Приднестровье

26 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве встретился с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем по ситуации на Украине. Ее Лавров считает катализатором для многочисленных проблем, накопившихся в Евро-Атлантическом регионе. Гутерриш в свою очередь рассказал, что ООН крайне заинтересована в создании условий для прекращения огня и мирного урегулирования ситуации на Украине и в минимизации эффекта от нее в других частях мира.

Фото: mid.ru

Следом с Гутерришем в Москве встретился и президент России Владимир Путин. Глава государства заявил ему, что специальная военная операции на Украине начата в соответствии с уставом ООН. По его словам, Россия была вынуждена признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, после того как «власти Киева фактически публично, устами первых лиц государства, заявили, что они не намерены выполнять минские соглашения». Путин заявил, что Россия рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке. Он заверил Гутерриша, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. В частности, Путин признал, что на очном раунде, проведенном делегациями 29 марта в Стамбуле, был достигнут серьезный прорыв. Однако спустя несколько дней произошла провокация в Буче, которая отразилась на переговорном процессе. По его словам, Москва знает, кто причастен к случившему там.

День 63-й: предостережения президента России, разъяснения Патрушева, «ядерная» риторика Запада

27 апреля Владимир Путин в очередной раз заверил, что все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены, «чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны». По его словам, военнослужащие ВС РФ «предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной» — «упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям».



Фото: kremlin.ru

Путин также сделал предупреждение недоброжелателям — «если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми». Глава государства заверил, что для этого есть все инструменты, и такие, какими «не может сейчас похвастаться никто». Если будет необходимость, Москва использует их, заявил Путин.

А Минобороны России сообщило, что на территории Запорожского алюминиевого комбината высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов.

День 64-й: Турция претендует на лавры миротворца, а Польша на «исторические владения» на Украине

28 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил о готовности Анкары «взять на себя инициативу по прекращению войны между Россией и Украиной и выступить посредником на пути к миру».

А директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил, что США и Польша на фоне спецоперации прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими владениями» на Украине.

Фото: kremlin.ru

День 65-й: уничтожение корпусов ракетно-космического предприятия в Киеве, Россия не считает, что воюет с НАТО

29 апреля Министерство обороны России сообщило об уничтожении производственных корпусов предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Цель поразили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что Россия не считает, что воюет с НАТО. В тоже время альянс, по его мнению, «полагает, что воюет с Россией».

День 66-й: путинские выплаты командированным на Украину, старт гражданских с «Азовстали»

30 апреля Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах лицам, командированным в Донецкую и Луганскую народные республики для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры: раненым заплатят по 3 млн рублей. А в случае их гибели семьи получат по 5 млн. Решение касается государственных и муниципальных служащих, других работников органов власти или подведомственных им учреждений, а также сотрудников иных организаций, занимающихся работами по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению инфраструктуры в Донбассе.

В тот же день с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа мирных жителей в количестве 25 человек. Среди них были 19 взрослых и шесть детей младше 14 лет.

День 67-й: затопление гражданских судов в Мариуполе, с «Азовстали» вызволили 80 мирных жителей

Вооруженные силы России ракетами «Оникс» уничтожили ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Одессы, о чем Минобороны сообщило 1 мая. Всего ВКС поразили семь военных объектов Украины — в их числе три склада ракетного вооружения и боеприпасов.

А в Мариуполе военные следователи СК России зафиксировали факт затопления гражданских судов в порту и прилегающей береговой линии.

День 68-й: ВС России уничтожили радиолокационную станцию разведки и наведения

2 мая в Днепропетровской области около пгт Покровское Вооруженные силы России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. У пгт Межевая ликвидированы четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения, проинформировали в Минобороны России.

День 69-й: уничтожение огневых позиций националистов на «Азовстали», папа Римский про «лай НАТО у дверей России»

3 мая боевики националистического батальона «Азов» (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) во время режима тишины на «Азовстали» заняли огневые позиции на территории завода и в его зданиях. Подразделения российской армии и ДНР при помощи артиллерии и авиации приступили к их уничтожению, рассказал представитель Минобороны России Вадим Астафьев.



А папа Римский Франциск сообщил о готовности отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным для содействия урегулирования конфликта на Украине. Киев он пока не планирует посещать. Также папа Римский допустил, что «лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля», после чего и началась спецоперация на Украине.

День 70-й: расширение контроля над территориями ЛНР и ДНР

4 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники по НАТО продолжают «накачивать» киевский режим оружием. Он предупредил, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на Украину с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается Вооруженными силами России «как законная цель для поражения».



Фото: Максим Платонов (архив)

Также Шойгу рассказал, что подразделения российской армии расширяют контроль над территориями Донецкой и Луганской народных республик.

День 71-й: подарки от Татарстана

5 мая делегация Татарстана передала более 40 тонн подарков подразделениям воздушно-десантных войск России, участвующим в специальной военной операции на Украине. Груз собрали в Тетюшском, Арском и Сабинском районах республики и в Москве. В него вошли предмеры первой необходимости и чак-чак.



Фото: tatmsk.tatarstan.ru



А Министерство обороны России сообщило об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования авиационной техники на военном аэродроме «Канатово» в районе Кировограда, крупного склада боеприпасов в Николаеве и хранилища топлива для украинской военной техники около н. п. Жовтневое.

День 72-й: стагнация российско-украинских переговоров

Россия не планирует применять ядерное оружие в ходе спецоперации, заверил 6 мая заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Он напомнил, что сценарии возможности его использования четко прописаны в российских доктринальных документах, и «они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине».

Также Зайцев рассказал о российско-украинских переговорах. По его словам, они находятся в состоянии стагнации.

А Министерство обороны России сообщило об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования крупного склада боеприпасов украинской группировки войск на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.



День 73-й: эвакуация мирных граждан с «Азовстали» завершена

Министерство обороны России 7 мая сообщило о завершении гуманитарной операции по эвакуации мирных граждан с металлургического комбината «Азовсталь», которая проводилась при участии представителей ООН и МККК с 5 мая. За это время удалось вывезти 51 человека — 22 женщин, 18 мужчин и 11 детей. Спасенные в сопровождении представителей ООН и МККК убыли в избранные места временного размещения.



Кадр видео Минобороны России

День 74-й: Путин о победе «как и в 1945 году», уничтожение иностранного вооружения

По данным Минобороны России на вечер 8 мая, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и Европы, а также личный состав подразделений резерва ВСУ около города Соледара.

А Владимир Путин в преддверии Дня Победы направил поздравительные телеграммы главам Донецкой и Луганской народных республик, в которых выразил уверенность, что в спецоперации, «как и в 1945 году, победа будет за нами».

День 75-й: ловушка на Змеином острове

Министерство обороны России 9 мая доложило о срыве крупной операции ВСУ по захвату острова Змеиный — ее подготовкой по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского с 7 мая занимался генштаб ВСУ при непосредственном участии американских и британских советников. Двое суток украинский десант пытался высадиться на остров. При отражении атак в районе Змеиного в воздухе сбиты три самолета Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту и Ми-24, а также 29 украинских беспилотников. В ходе высадки и попытки закрепления на острове в море и на побережье уничтожили более 50 украинских диверсантов, на берегу острова остались тела 24 погибших военнослужащих ВСУ, заявили в Минобороны России.

Фото: ru.wikipedia.org



День 76-й: подробности операции на Змеином, выход к границам ЛНР

На следующий день, 10 мая, Минобороны раскрыло новые подробности провокации киевского режима по захвату острова Змеиный в Черном море. За 10 мая уничтожен еще один беспилотник ВСУ «Байрактар-ТБ2», а на берегу найдены тела еще трех украинских диверсантов, которых прибило с моря. В Минобороны РФ заявили, что «авантюра» закончилась для Украины катастрофой. «Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», — подвел итог трехдневной провокации официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

А подразделения Народной милиции ЛНР вышли на административную границу республики. Совместно с российскими военными они зачистили от националистов город Попасная и прорвали глубоко эшелонированную оборону, сообщили в Минобороны России. При наступлении уничтожено до 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.

День 77-й: новые данные о биолабораториях на Украине, Херсонская область присоединится к России

Министерство обороны России 11 мая опубликовало новые данные о деятельности биолабораторий США на Украине, сообщив, что ее идеологи — лидеры Демократической партии, к ней причастны бывший и нынешний президенты Штатов Барак Обама и Джо Байден. Через органы исполнительной власти США формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, заявили в Минобороны РФ. В схему были вовлечены крупные фармацевтические компании — Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead. Американскими специалистами ведутся работы по испытанию новых медицинских препаратов в обход международных норм безопасности, утверждают в Минобороны России.



Фото: Минобороны России

Власти Херсонской области намерены обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить ее в состав России. По словам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова, референдум, законно проведенный в Крыму в 2014 году, не принят мировым сообществом. Поэтому руководство Херсонской области хочет издать единый указ на основании обращения руководства области к Путину с просьбой ввести ее в состав полноценного региона России.

День 78-й: карательные рейды в Харьковской области

В Минобороны России сообщили 12 мая, что обладают достоверной информацией о карательных рейдах, проводимых неонацистами и сотрудниками СБУ в Харьковской области. Они проверяют местных жителей на пророссийские взгляды и факты передачи какой-либо информации российским военнослужащим и Народной милиции республик Донбасса. Подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» УК Украины и увозят в неизвестном направлении, заявил Михаил Мизинцев. В Минобороны России считают, что так украинские власти пытаются запугать граждан и «скрыть сложившуюся катастрофическую ситуацию в стране, вызванную деструктивной политикой официального Киева».

День 79-й: второй удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, спекуляции украинских боевиков

МО 13 мая сообщило об уничтожении производственных мощностей нефтеперерабатывающего завода на окраине Кременчуга в Полтавской области. В результате ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены также резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенные для военной техники ВСУ. Кременчугский НПЗ имеет давние связи с Татарстаном и предприятием «Татнефть». До 2007 года республике принадлежало больше половины акций компании «Укртатнафта», которая владела предприятием, но затем произошел, по сути, криминальный захват управления заводом.

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые с начала спецоперации поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные вопросы международной безопасности. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Его детали в Министерстве обороны России не раскрывают.

День 80-й: дело по факту ранения российских журналистов

14 мая Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ранения российских журналистов телеканала RT и мирных граждан в городе Докучаевске Донецкой Народной Республики (ДНР). Дело заведено по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны». По данным СК, украинские военные с помощью РСЗО «Ураган» произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры — один человек погиб, ранения получили двое сотрудников съемочной группы RT и два мирных жителя, которые были доставлены в городскую больницу.

День 81-й: перехват «Точки-У»

Министерство обороны России 15 мая сообщило, что в ночь на 15 мая высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидированы 11 ротных опорных пунктов, четыре украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и два пункта управления. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 32 района скопления живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационный пост у села Шпилевка Сумской области.

Также сбиты 15 украинских беспилотников, перехвачена тактическая ракета «Точка-У» и 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

День 82-й: эвакуация раненых боевиков с «Азовстали», встреча ОДКБ

В Мариуполе около металлургического комбината «Азовсталь» днем 16 мая объявили режим тишины и открыли гуманитарный коридор для эвакуации раненых украинских военнослужащих в больницу в Новоазовске (ДНР) для оказания необходимой помощи. Договоренности об этом достигли с заблокированными на территории предприятия боевиками, рассказали в Минобороны России.

А в Москве прошла встреча лидеров стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности. На ней президент России Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации на Украине получены документы, доказывающие разработку вблизи границы РФ компонентов биологического оружия и возможных методик и механизмов дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве. Прокомментировал Владимир Путин и «разгул неонацизма» на Украине — по его словам, он там наблюдается давно. Он обратил внимание, что «коллективный Запад» закрывает глаза на это.

День 83-й: 265 эвакуированных боевиков с «Азовстали», точка в российско-украинских переговорах

Министерство обороны России утром 17 мая сообщило, что за прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков националистического подразделения «Азов»* и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь». Из них 51 человек с тяжелыми ранениями. Всех нуждающихся в медицинской помощи отправили в больницу города Новоазовск (ДНР).

Также стало известно, что российско-украинские переговоры, стартовавшие почти 3 месяца назад, 28 февраля, не продолжаются. «Украина фактически вышла из переговорного процесса»,— сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. Он уточнил, что Москва так и не получила от Киева ответа на предложенный ею проект договора.



День 84-й: освобожденные территории Украины будут восстановлены, Россия применяет боевые лазеры

Россия применяет в ходе спецоперации на Украине лазерный комплекс «Задира». Как заявил вице-премьер Юрий Борисов 18 мая, он способен поражать цели на расстоянии до 5 км.

А вице-премьер России Марат Хуснуллин, который находился в Мелитополе с рабочим визитом, заявил, что государство займется восстановлением всех освобожденных территорий Украины. По его словам, соответствующие решения приняты, а объем необходимых средств для этого пока оценивается. Кроме того, Хуснуллин рассказал, что приехал в Мелитополь для оказания максимальной помощи в интеграции Запорожской области с Россией и отметил ее большие перспективы «в дружной российской семье». Кроме того, все дороги, соединяющие освобожденные территории Украины с Россией, будут отремонтированы.



День 85-й: глава Генштаба ВС России поговорил с американским коллегой

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 19 мая обсудил с председателем Объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марком Милли ситуацию на Украине. Как сообщили в Минобороны, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. В письменном заявлении официального представителя КНШ, полковника Дэвида Батлера, говорится, что Милли и Герасимов обсудили ряд вопросов в сфере безопасности и договорились поддерживать открытыми каналы связи. Конкретные детали разглашаться не будут.

Фото: Минобороны России (архив)

Роскомнадзор с начала спецоперации выявил 400 сайтов, которые публиковали недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Как сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин за все время работы также было выявлено порядка 31 тыс. сайтов, которые систематически размещают противоправную информацию: призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и так далее.

86-й день: полное освобождение «Азовстали» и Мариуполя, аналогичная операция в ЛНР почти завершена

Министр обороны России Сергей Шойгу 20 мая рассказал, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. По его словам, в настоящее время близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики. Он отметил, что Вооруженные силы Украины в попытке задержать продвижение российских войск не выпускают из городов и других населенных пунктов местных жителей, а также используют их в качестве живого щита.

Вооруженные силы России полностью освободили территорию комбината «Азовсталь» от боевиков нацформирования «Азов», заявили вечером в Минобороны России. По данным «РИА Новости», подземные сооружения комбината, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Сообщается, что «командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в бронеавтомобиле.

День 87-й: уничтожение партии военной техники с Запада на Украине

Министерство обороны России 21 мая доложило, что в районе ж/д станции Малин Житомирской области Украины уничтожили крупную партию вооружения и военной техники, доставленной из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе. Все это поразили высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».

День 88-й: Мединский о переговорах, восстановление Мариуполя

В Мариуполе 22 мая восстановили движение общественного транспорта. В тот день в городе начали курсировать 12 автобусов, рассказал мэр города Константин Иващенко. По словам градоначальника, по завершении технического обслуживания и ремонта транспортных средств количество машин на линиях может возрасти до 22. Также в Мариуполе налажена работа четырех больниц. Работу продолжают и три городские автозаправки.

Народная милиция Донецкой Народной Республики начала выводить из освобожденного от украинских вооруженных формирований Мариуполя тяжелую военную технику, в том числе танки — об этом ТАСС рассказал танкист, участвующий в выводе техники. Также там уже идут восстановительные работы. А саперы начали разминировать территорию, прилегающую к «Азовстали».

Россия готова продолжать переговоры с Украиной, заявил в тот же день глава российской делегации и помощник президента страны Владимир Мединский, инициатива их замораживания исходит со стороны Киева, а Москва никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне — однако для этого нужны документы в высокой степени готовности. Месяц назад Россия передала украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. «Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу», — отметил Мединский.

День 89-й: участник спецоперации из Татарстана рассказал о происходящем на Украине, «точка невозврата»

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий 23 мая заявил, что «точка невозврата» специальной военной операции России на Украине пройдена: «Блицкрига не получилось потому, что мы ставим жизнь человека во главу угла. Можно было погубить людей и давно уже взять Киев, но задачи нет делать это ценой человеческой жизни».

Участник специальной военной операции России из Татарстана Айрат Сабиров в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал об информационной войне: «И та, и другая сторона старается показать себя более сильной, чем есть. Иначе нельзя — иначе мы проиграем. Я так скажу: у нас самое лучшее оружие, но лучше бы, если бы его было еще больше. Надо использовать по максимуму наши тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Буратино». Да, они страшные! А как иначе? Иначе к всушникам никак не подберешься, годами их из бункеров можно будет доставать безрезультатно. И будут гибнуть наши парни — настоящие, а не те, кто покорно под белым флагом выступают».

Фото: предоставлено Айратом Сабировым (слева)

Он заявил, что Украина могла прийти в Росиию через три—пять лет: «И Мариуполь мог случиться в Казани! На двести процентов пришли бы! Я видел в их школах их учебники, читал, что там написано. Сказки для детсадовцев читал. Они считают, что мы враги, что нас надо уничтожать, нас надо загнать за Урал, а это их земля. А после мариупольской полиции что нам досталось, я вам скажу: в их «тревожных чемоданчиках» — практически в каждом были какие-то нацистские прибамбасы. Ремни, кружки со свастикой и всякое такое — просто волосы от этого дыбом! Для них это все — важные символы. Я ведь пошел туда еще и потому, что хотел убедиться лично в том, что про них нам говорили. И я уверен, что это правда, что они пришли бы. Американцы им еще бы дали и атомную бомбу, пожалуй. И они бы их кинули — и пошли в атаку».

День 90-й: намеренное замедление спецоперации, разминирование Мариупольского порта

По данным Министерства обороны России на 24 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3 243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1 658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 124 единицы специальной военной автомобильной техники.

Россия намеренно замедляет темпы проведения специальной военной операции на Украине. Это делается для обеспечения эвакуации и отсутствия жертв среди мирных граждан, сообщил 24 мая глава российского Минобороны Сергей Шойгу. По словам министра, российская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре, в отличие от Вооруженных сил Украины. Там могут находиться мирные граждане, добавил глава ведомства.

А специалисты Черноморского флота и инженерных войск России завершили разминирование территории Мариупольского порта. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. По данным ведомства, в ходе работ было обследовано 134 сооружения. Специалисты обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, которые были оставлены украинскими боевиками.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.