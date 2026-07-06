Быть готовыми к любым нештатным ситуациям

В «ТАИФ-НК» выявили сильнейших в пожарной эстафете

Фото: Динар Фатыхов

На полигоне ПЧ-33 Нижнекамского филиала ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС по РТ» состоялись традиционные ежегодные соревнования по пожарной эстафете среди подразделений АО «ТАИФ-НК». 23 команды, представляющие все подразделения нефтеперерабатывающего комплекса. Подробности — в материале «Реального времени».

Традиция, которой более 20 лет

23 команды, по 5 человек в каждой, вновь собрались на площадке испытательного полигона ПЧ-33, чтобы выяснить в честной борьбе, в каком подразделении одного из самых инновационных и технологически сложных нефтеперерабатывающих комплексов страны и мира работает самый быстрый, ловкий и умелый добровольный пожарный расчет.

Антон Николаев: «Уже более 20 лет мы сохраняем эту традицию». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Уже более 20 лет мы сохраняем эту традицию: проводим соревнования по пожарной эстафете среди пожарно-профилактических формирований подразделений нашего предприятия. Вы сможете продемонстрировать все ваши знания, навыки и умения. Ну а тройка команд-победителей будет удостоена не только дипломов, медалей и кубков, но и получит денежное поощрение. Желаю всем удачи и успехов, — приветствовал участников состязаний их главный судья — начальник управления по промышленной безопасности, охране окружающей среды и охране труда АО «ТАИФ-НК» Антон Николаев.

Помериться силой и знаниями собрались 23 команды, представляющие все производства АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Честь поднять флаг была предоставлена неоднократному победителю эстафеты и прошлогоднему чемпиону — цеху №02 КГПТО.

Четыре этапа, плюс теория

— Мы не меняем формат состязаний: участвуют все подразделения — как технологические цеха, так и вспомогательные. Команды стартуют попарно. Они проходят 4 этапа: начинают со 100-метровки, которую нужно преодолеть в противогазе, передают эстафету товарищам. На втором этапе нужно показать четкость слаженной команды и точность: 2 человека разматывают пожарные рукава, подключают его к разветвлению пожарной машины и должны водой сбить мишень — мяч. Затем следующий участник должен преодолеть забор и пробежав дистанцию передать эстафету на заключительном этапе участнику, облаченному в боевую одежду пожарного (БОП). В полной боевой выкладке тот должен добежать до следующей точки и с помощью огнетушителя ликвидировать открытое пламя. Еще один выбранный случайным образом член команды сдает теоретическую часть по требованиям и мерам обеспечения пожарной безопасности. 20 вопросов, 20 ответов, — пояснил порядок состязаний начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью Антон Вахотин.

Инструктаж перед стартом соревнований. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стоит отметить, что пожарная эстафета проходит под пристальным вниманием с оценкой действий от профессиональных пожарных. Впрочем, как отмечают сами участники состязаний, особого волнения никто не испытывает: в компании «ТАИФ-НК» каждый сотрудник знает, как и что делать при возникновении нештатных ситуаций. Не только добровольные пожарные расчеты, но и все работники производств проходят специальное обучение, изучают основы пожарной безопасности, умеют пользоваться средствами первичного пожаротушения.

Антон Вахотин: «Каждый из участников эстафеты обладает достаточными знаниями и навыками, чтобы действовать при нештатной ситуации». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Добровольные пожарные расчеты — острие этой общей коллективной работы.

— Каждый из участников команд, участвующих в спартакиаде, работает непосредственно на производствах, технологических установках. Каждый имеет свою специальность: прибористы, электромонтеры, операторы технологических установок и т.д., а в случае нештатной ситуации они обладают необходимыми навыками, чтобы оценить уровень опасности и справиться с ситуацией самостоятельно, либо успешно противостоять ей до прибытия профессиональных аварийно-спасательных служб, — пояснил Антон Вахотин.

«Все это нам знакомо»

Первый старт, второй, третий… Бежать в плотно прилегающем к лицу противогазе — непростая задача. Заступить на дорожку соперника — нельзя. Это нарушение.

Бежать в плотно прилегающем к лицу противогазе — непростая задача. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ронять «эстафетную палочку», в роли которой выступает ствол-насадка для пожарного рукава, — тоже нельзя. Тем более что уже на втором этапе без него — никак: один спортсмен подсоединяет рукав к разветвителю, второй уже закрепил пожарный ствол и выцеливает мишень.

Мощная струя воды сносит легкий мяч, изображающий очаг возгорания . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несколько оборотов вентиля — и мощная струя воды сносит легкий мяч, изображающий очаг возгорания. Воду перекрыть, рукав отстегнуть, «эстафетная палочка» взлетает над преградой-забором, не покидая руки спортсмена. Тому, чей этап позади, можно выдохнуть.

Сергей Малаев: «Когда каждый стремится к успеху, и общий результат — выше». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Пока все идет хорошо. Хотелось бы добраться и до призовых мест. Готовились к эстафете хорошо, тщательно. В прошлом году нам немного не повезло: допустили ошибку. Итог — 15-е место. В позапрошлом были в шаге от «бронзы». Всего четырех сотых секунды не хватило, — переводя дух, не отказал в общении с журналистом оператор технологических установок цеха №12 КГПТО Сергей Малаев, только что ловко сбивший струей воды мяч с подставки. И добавил: — Важен ли соревновательный дух? Конечно! И он должен быть во всем — и в спорте, и в работе. Всегда хочется быть и быстрее, и лучше. А когда каждый стремится к успеху, и общий результат — выше.

На завершающем этапе в прямом смысле было жарко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем временем на следующем этапе — горячо. В прямом смысле. Полыхает пламя, которое в считанные секунды сдается под напором струи огнетушителя, точно направленным бойцом в тяжелом пожарном облачении.

Сбить пламя и скорее к финишу. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Не самая удобная одежда для бега, — признает сотрудник «ТАИФ-НК» Тарон Саракян. И уточняет: — зато надежная защита от огня. Желание победить — конечно, есть. И наша команда для этого сделала все.

Тарон Саракян: «Желание победить — конечно, есть». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рядом в здании тоже кипят страсти. Тихие, но напряженные. Теоретическая часть состязаний требует полной сосредоточенности.

Теоретическая часть состязаний требует полной сосредоточенности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Скорость в выполнении задания тоже имеет значение, но только тогда, когда участники показали одинаковые результаты. А вот правильность ответов — главное, — наставляет участников этапа ведущий инженер отдела ПК за ПБ Николай Тукеев.

Важны и точность, и скорость выполнения задачи. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несколько минут и на стол судьям ложатся первые листы. Начальник установки КГПТО Роберт Хадиев завершил работу первым.

Роберт Хадиев: «До этого раза представлять команду именно в теоретической составляющей — не доводилось». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Справился быстро потому, что все, чего касались вопросы в билете, — нам знакомо. Я работаю в «ТАИФ-НК» уже более 10 лет. В спартакиаде участвую уже четыре года. До этого раза представлять команду именно в теоретической составляющей — не доводилось. Могу сказать, что это и полезно, и интересно, — поделился он мнением с журналистом «Реального времени».

Награды — достойным

12 стартов — позади. На подведение итогов судейской бригаде потребовалось буквально 10 минут. Чуть больше — на заполнение дипломов. Сама церемония награждения разбита на две части. Первая — чествование лучших в личном зачете теоретической части спартакиады.

Настало время чествовать лучших из лучших. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Бронза» и статуэтка призера достались представителю цеха №07 НПЗ. «Серебро» блеснуло в руках Альберта Суфиянова, представляющего цех №05 КГПТО. За «золотом» вышел еще один представитель Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти — Денис Мурзин из цеха№02.

Денис Мурзин из цеха№2 КГПТО стал лучшим в личном зачете теоретического этапа. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В командном зачете команда цеха №02 КГПТО, удерживавшая пальму первенства несколько лет подряд, в этот раз была вынуждена довольствоваться вторым местом, уступив лидерство команде цеха №01 завода Бензинов. «Бронзовые» медали украсили грудь спортсменов, представляющих цех№03 НПЗ.

На этот раз «Золота» оказались достойны участники команды цеха №1 Завода бензинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В прошлые эстафеты мы были совсем рядом с победой, но… коллеги оказывались впереди. В этот раз мы приложили все усилия, много тренировались и добились долгожданного результата, — после награждения поделился впечатлениями капитан команды-победителя Альберт Валеев.

Команда — победитель пожарной эстафеты АО «ТАИФ-НК» — 2026. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он отмечает несомненную пользу от подобных состязаний. И речь не только о признании или заслуженных наградах:

— Мы работаем на опасном объекте и люди, готовые оперативно включиться в противостояние с любой нештатной ситуацией, на предприятиях ТЭК просто необходимы. А в соревнованиях, подобных этим, по всем необходимым навыкам нарабатываются и быстрота, и ловкость, и точность, и скорость мышления, и командная слаженность. Думаю, что каждый из участников эстафеты, по ее окончанию понимает: мы — готовы.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Завершением соревнований стало общее фото на память. А команде-победителю долго отдыхать не получится. Она будет представлять АО «ТАИФ-НК» на следующих, еще более масштабных состязаниях, где в профессиональных навыках, силе и ловкости будут состязаться лучшие представители всех предприятий нижнекамского промышленного узла.